«Να ακολουθείς πάντα τον ήλιο»: Η αινιγματική ανάρτηση Κοσιώνη ενώ το παρασκήνιο στον ΣΚΑΪ φουντώνει

Νέες αιχμές για την φήμη αποχώρησης της από τον ΣΚΑΪ, μετά από 20 χρόνια ως παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού, άφησε η Σία Κοσιώνη, σε νέα της ανάρτηση.

Η Σία Κοσιώνη έδωσε τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που θέλουν την ίδια να μην ανανεώνει το συμβόλαιο της με τον ΣΚΑΪ που λήγει στο τέλος Ιουνίου με προοπτική ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο, με την λεζάντα της νέας της ανάρτησης στο Instagram, από το ταξίδι της στην Αίγυπτο, να γράφει στα αιγυπτιακά: «Πάντα να ακολουθείς τον ήλιο».

Σία Κοσιώνη: Τι ισχύει με το συμβόλαιό της

Το συμβόλαιο της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ λήγει στο τέλος Ιουνίου με προοπτική ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο (+1). Οι δύο πλευρές λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα θα συζητήσουν για το μέλλον ή μη της επαγγελματικής τους σχέσης. Το ίδιο θα συμβεί όχι μόνο στην περίπτωση της Σίας Κοσιώνη αλλά και στα υπόλοιπα συμβόλαια του ενημερωτικού τομέα του ΣΚΑΪ που λήγουν στο τέλος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν σύντομα σε κάθε περίπτωση μέσα στον Μάιο. Όσο για τις πληροφορίες που διακινούνται σε σχέση με τη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης επίσης δεν υπάρχει ακόμη κάποια εξέλιξη μετά την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου και αυτή τη στιγμή στο τιμόνι του ενημερωτικού τομέα του ΣΚΑΪ βρίσκεται ο αναπληρωτής διευθυντής και διευθυντής του skai.gr Φώτης Καφαράκης.