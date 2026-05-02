Η αλήθεια για τη Σία Κοσιώνη: Τι συμβαίνει με τον ΣΚΑΪ

Μπαράζ δημοσιευμάτων κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες που θέλει την Σία Κοσιώνη μετά από μια 20ετια παραμονής στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ να είναι πλέον σε τροχιά αποχώρησης από το κανάλι του Φαλήρου.

Μάλιστα κάποια δημοσιεύματα υποστήριξαν πως έχει ήδη υπάρξει και η σχετική ενημέρωση από την πλευρά της δημοσιογράφου προς ανώτατα στελέχη του τηλεοπτικού σταθμού. Σύμφωνα με πληροφορίες καμία ακόμη απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμη από καμία πλευρά.

Σία Κοσιώνη: Τι ισχύει με το συμβόλαιό της

Το συμβόλαιο της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ λήγει στο τέλος Ιουνίου με προοπτική ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο (+1). Οι δύο πλευρές λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα θα συζητήσουν για το μέλλον ή μη της επαγγελματικής τους σχέσης. Το ίδιο θα συμβεί όχι μόνο στην περίπτωση της Σίας Κοσιώνη αλλά και στα υπόλοιπα συμβόλαια του ενημερωτικού τομέα του ΣΚΑΪ που λήγουν στο τέλος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν σύντομα σε κάθε περίπτωση μέσα στον Μάιο. Όσο για τις πληροφορίες που διακινούνται σε σχέση με τη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης επίσης δεν υπάρχει ακόμη κάποια εξέλιξη μετά την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου και αυτή τη στιγμή στο τιμόνι του ενημερωτικού τομέα του ΣΚΑΪ βρίσκεται ο αναπληρωτής διευθυντής και διευθυντής του skai.gr Φώτης Καφαράκης.