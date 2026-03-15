Να Μ'αγαπάς: Αλλάζουν οι ημέρες προβολής της σειράς - Πότε θα παιχτούν τα επόμενα επεισόδια και τι ώρα

Ο Alpha προχωρά σε αλλαγές από αύριο Δευτέρα (16/3) στο πρόγραμμά του και συγκεκριμένα στην prime time ζώνη με το «Να Μ'αγαπάς» να είναι μεταξύ των σειρών που επηρεάζονται.

Τις τελευταίες εβδομάδες η επιτυχημένη δραματική σειρά παιζόταν κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20.00 με διπλό επεισόδιο, κάτι που αλλάζει από αύριο (16/3).

Έτσι, το Να Μ'αγαπάς θα παίζεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 20.00 - ένα επεισόδιο κάθε ημέρα- επιστρέφοντας ουσιαστικά στο μοντέλο που ακολουθούσε ο σταθμός από την πρεμιέρα της σειράς τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι και τις γιορτές των Χριστουγέννων οπότε και σταμάτησαν να προβάλλουν νέα επεισόδια λόγω γιορτών.

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή το slot των 21.00 θα καλυφθεί από τις κωμικές σειρές, Μπαμπά Σ'αγαπώ και Το Σόι Σου που επίσης αλλάζουν σε κάποιο βαθμό ημέρες και ώρα προβολής.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι αλλαγές έρχονται και για τη δραματική σειρά Άγιος Έρωτας, η οποία θα προβάλλεται πλέον από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 22.00.

Το Porto Leone - Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 23.30, ενώ το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 23.30.