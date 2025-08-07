Νέα επαγγελματική στέγη για την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου μετά από 21 χρόνια στον ΑΝΤ1

Νέα σελίδα στην επαγγελματική της πορεία θα κάνει τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, η οποία αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 21 χρόνια. Η «νέα ημέρα» θα τη βρει στο Open, το οποίο ήδη την καλωσόρισε επίσημα.

Η γνωστή δημοσιογράφος που βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη θέλησε να ενημερώσει τους followers της, μέσω του Instagram, την αποχώρησή της από τον σταθμό που την ανέδειξε, ενώ λίγη ώρα αργότερα το Open εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την ένταξή της Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου στο δυναμικό του.

«Έπειτα από πολλά πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1, ένας σημαντικός κύκλος ζωής και καριέρας ολοκληρώνεται. Από το 2000 (με ένα μικρό διάλειμμα) είχα την τιμή και τη χαρά να υπηρετήσω τη δημοσιογραφία μέσα από την τηλεόραση του ΑΝΤ1. Μεγάλωσα επαγγελματικά μέσα σε αυτό το κανάλι, έζησα δυνατές στιγμές, έμαθα, εξελίχθηκα ως προσωπικότητα, ξεπέρασα δυσκολίες και συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά πόστα. Νιώθω ευγνώμων για όσα μοιραστήκαμε!

Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος, με σεβασμό και συγκίνηση και ανοίγει ένας νέος με την ίδια αγάπη για τη δημοσιογραφία, με νέα ενέργεια και πολλές ιδέες. Σας ευχαριστώ όλους, αγαπημένους συναδέλφους, συνεργάτες και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος! Τέλος το ξύπνημα από τα αχάραγα! Ραντεβού τα απογεύματα… », έγραψε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στην ανάρτησή της.

Η ανακοίνωση του Οpen

«Το Open υποδέχεται με χαρά την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, δημοσιογράφο με πολυετή εμπειρία, ευθύβολο λόγο, μαχητικότητα και ήθος. Επί 21 χρόνια εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, στο δελτίο ειδήσεων και την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, ενώ τη σεζόν 2024-2025 συμμετείχε στην παρουσίαση της ίδιας εκπομπής, δίπλα στον Γιώργο Παπαδάκη.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), όπου έχει διατελέσει επικεφαλής της ιστοσελίδας www.amna/macedonia.gr και ραδιοφωνική παραγωγός στον σταθμό “Πρακτορείο FM 104,9” στη Θεσσαλονίκη.

Είναι πτυχιούχος Ανθρωπιστικών Επιστημών – Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Δημοσιογραφίας, ενώ κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους: στη Δημόσια και Γενική Διοίκηση και στη Σύγχρονη Δημοσιογραφία.

Το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο «Γιώργος Καραϊβάζ», ανέφερε η ανακοίνωση του Open.

