Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει τηλεόραση γιατί η τελευταία φορά ήταν τραυματική εμπειρία»

Με αφορμή το νέο του ρόλο στο θέατρο στην παράσταση μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς», ο Νίκος Μουτσινάς έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μιλώντας για την ενδεχόμενη επιστροφή του στην τηλεόραση αλλά και για την τελευταία του εκπομπή πριν κάνει παύση που αποκάλεσε «τραυματική» εμπειρία.

«Νιώθω πολύ χαρούμενος. Θα κάνουμε μιούζικαλ, που σημαίνει μεγάλη χαρά, χορός, τραγούδι, κέφι. Παίζω τον Γκόμεζ, τον «γκόμενο» δηλαδή, τον σύζυγο της Μαρίας Σολωμού. Παίζω με αγαπημένες μου φίλες, αυτό είναι αλήθεια. Γενικά είναι πολύ οικείο το περιβάλλον», είπε αρχικά ο ηθοποιός και παρουσιαστής.

Έπειτα, όταν ρωτήθηκε για το αν σκέφτεται να επιστρέψει κάποια στιγμή στην τηλεόραση δήλωσε: «Δεν υπάρχει επιστροφή, γιατί δεν υπάρχει και φευγιό. Υπάρχουν παύσεις, υπάρχουν ενεργοποιήσεις, παύσεις της παύσης, σκέψεις, αποφάσεις, αλλαγές.»

Συνέχισε λέγοντας ότι δεν δέχτηκε πολλές τηλεοπτικές προτάσεις: «Κατάλαβαν οι άνθρωποι -να είναι καλά- ότι ήθελα λίγο την ησυχία μου. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον η τελευταία χρονιά. Ζοριστήκαμε όλοι, οπότε ήταν πολύ ωραία αυτή η παύση», είπε.

Αποκάλυψε ότι θα επέστρεφε στην τηλεόραση κάνοντας κάτι πιο ανάλαφρο: «Θα επέστρεφα ίσως με κάτι το οποίο δεν θα είχε πολλή σκοτούρα. Σε κάποιο τηλεπαιχνίδι, ας πούμε, αυτό μου έρχεται στο μυαλό σαν ανώδυνο»

«Δεν μου λείπει ακριβώς τηλεόραση. Η τελευταία φορά ήταν λίγο τραυματική, με μεγάλη ταλαιπωρία που ήρθε καπάκι από μια εξαιρετική εμπειρία, εννοώ τα πέντε χρόνια με το «Καλό μεσημεράκι» που ήταν η απόλυτη παιδική χαρά. Ήρθε λίγο αυτό, ταρακούνησε λίγο το σύστημα, οπότε τώρα λίγο το παρακολουθώ», συμπλήρωσε.

Μουτσινάς: «Συστήνω παύση και σε άλλους παρουσιαστές»

Μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής συνέστησε και σε άλλους παρουσιαστές να κάνουν διάλειμμα από την έκθεση της τηλεόρασης: «Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την τηλεόραση και εμένα. Το μόνο που ξέρω ότι δεν μου λείπει, δεν θέλω να είμαι μέσα και να σκέφτομαι τι θα κάνω μετά και είμαι πολύ ΟΚ. Συστήνω σε πάρα πολλούς παρουσιαστές να κάνουν αυτή την παύση για να μπορέσουμε λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται».

Τόνισε πως: «όταν είμαστε και τρέχουμε, χτίζουμε πολλά χρόνια, δεν αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Οπότε αν δεν κάνεις μια μικρή στάση για να δεις τι έχω κάνει, έχω κάνα στόχο για παρακάτω ή πηγαίνω έτσι χωρίς λόγο, δεν έχει πολύ ενδιαφέρον».