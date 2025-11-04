Ντενίση: «Προκλητικό το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο -Στην Ελλάδα περνάμε σε εποχή δεύτερου Εμφυλίου»

Η Μιμή Ντενίση σε μια συνέντευξη εφ'όλης της ύλης σχολίασε μεταξύ άλλων τις εικόνες από το Βρετανικό Μουσείο με το δείπνο μπροστά από τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno στο Mega, δήλωσε: «Πώς μπορεί να το δει ένας Έλληνας, που είναι αληθινός Έλληνας ή και ένας ξένος που έχει μια αίσθηση δικαιοσύνης: «Τα γλυπτά μένουν εκεί γιατί υποτίθεται τα βλέπει όλος ο κόσμος ή δε ξέρω κι εγώ τι επιχειρήματα έχουν. Δε μπορεί μπροστά στα γλυπτά αυτά να βάζεις λέιζερ ροζ και γαλάζια και να ακουμπάνε τα ποτήρια και τα φαγητά.

Και νομίζω, παρόλο που όλοι αντέδρασαν πολύ σωστά από εδώ, τα πιο σωστά πράγματα τα είπε ο διευθυντής του Μουσείου μας. Όλα τα Μουσεία έχουν ανάγκη χρημάτων, κι εμείς εδώ κάναμε το Parthenon Rocks αλλά στη βεράντα που φαινόταν απέναντι η Ακρόπολη. Να κάνουν την εκδήλωση σε έναν χώρο που είναι για εκδηλώσεις.

Από όλο το Μουσείο έπρεπε να την κάνουν ειδικά σε αυτόν τον χώρο, μπροστά στα γλυπτά, την ώρα που γίνεται η συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να πάνε να κάνουν πάρτι; Δεν είναι μόνο προσβλητικό, είναι και προκλητικό…» είπε η Μιμή Ντενίση.

Μιμή Ντενίση: «Στην Ελλάδα περνάμε σε εποχή δεύτερου Εμφυλίου»

Με αφορμή το πλατινένιο βραβείο από την Ακαδημία της Γαλλίας για τη συνολική προσφορά της η Μιμή Ντενίση σχολίασε: «Είναι άλλος λαός οι Γάλλοι. Από τη στιγμή που εδώ γκρεμίζουμε ένα πατροπαράδοτο καφενείο ή κάτι σημαντικό που υπάρχει, εκείνοι διατηρούν μέχρι και την τελευταία άμαξα σε ένα χωριό. Είναι άλλος ο τρόπος που κάνουν τα πράγματα».

«Στην Ελλάδα, επειδή είμαστε σε πολύ κακή εποχή, νομίζω ότι περνάμε την εποχή του δεύτερου Εμφυλίου, που όλοι πλακώνονται. Ενώ υποτίθεται είναι η εποχή της μεγάλης διαφάνειας και της ελευθερίας, δεν υπάρχει καμία ελευθερία. Στο τόσο που θα πει κάποιος που είναι συντηρητικός, είναι φασίστας. Στο τόσο που θα πει κάτι διαφορετικό, είναι αριστερό τρολ».

«Αυτό γίνεται από την προσκόλληση στα κόμματα. Για μένα υπάρχει ένα κόλλημα με τα κόμματα, που δημιουργεί θόλωμα στην κρίση. Δεν είμαι με τα κόμματα, είμαι με την Ελλάδα».

«Δεν έχω βάλει υποψηφιότητα στην πολιτική, έχω βάλει υποψηφιότητα στο κοινό, που την έχω κερδίσει εδώ και 42 χρόνια. Κάθε χρόνο ψηφίζομαι», είπε η ηθοποιός για την καλλιτεχνική της πορεία και την αγάπη του κοινού.