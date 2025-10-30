Ο Γιατρός: Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος επεισοδίων στον Alpha - Η ώρα προβολής

Η σειρά «Ο Γιατρός» που κέρδισε το κοινό από το πρώτο επεισόδιο, συνεχίζεται στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στον ρόλο του Ανδρέα Βρεττού, του «Doc», ο οποίος ξαναβρίσκει τον εαυτό του μέσα από τις σκιές του παρελθόντος.

Το νέο καθηλωτικό trailer της σειράς αποκαλύπτει τη βαθιά συναισθηματική αναμέτρηση του ήρωα με τις αναμνήσεις του, εκείνες που νόμιζε πως είχε χάσει, αλλά τώρα επιστρέφουν για να ταράξουν τη ζωή του και όσων τον περιβάλλουν.

Με νέους χαρακτήρες, έντονες συγκρούσεις και ανατροπές που κόβουν την ανάσα, το παρελθόν έρχεται στο προσκήνιο και ανατρέπει όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Νέες ιστορίες, νέοι χαρακτήρες και ανατροπές συνθέτουν τα συναρπαστικά επεισόδια που θα μας κρατήσουν καθηλωμένους. «Δεν έχει σημασία αν πονάνε οι μνήμες. Κάθε μια τους είναι πολύτιμη… Τις θέλω όλες πίσω» λέει ο Doc στο trailer που καθηλώνει και μας δίνει μια γεύση του τι θα δούμε.

«Αν όλα πάνε καλά θα πάρεις πίσω τη ζωή σου. Ολόκληρη».

«Το να θυμάσαι ποιος ήσουν δε σημαίνει ότι ξεχνάς ποιος έχεις γίνει».

Στον «Γιατρό» το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν, και η αλήθεια βγαίνει στο φως.

Ο νέος κύκλος της σειράς κάνει πρεμιέρα αύριο Παρασκευή 31/10 στις 22.00 στον Alpha, μετά το «Σόι Σου» και τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα.