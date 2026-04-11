Η ταινία - υπερπαραγωγή για τον Χριστό που παιζόταν στον ΑΝΤ1 πριν «πάρει» τον Ιησού από τη Ναζαρέτ

Μπορεί να έχουμε ταυτίσει τη σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» με τον ΑΝΤ1, αφού είναι το κανάλι που την προβάλλει κάθε χρόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα για πάνω από 20 χρόνια, όμως, νωρίτερα στα '90s η σειρά έπαιζε στο «αντίπαλο» Mega, έχοντας κάνει στη συνέχεια και ένα γρήγορο πέρασμα από Alpha και Star προτού καταλήξει στο κανάλι του Αμαρουσίου και γίνει η «σταθερή αξία» του.

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι στα '90s ο ΑΝΤ1 καθόταν με σταυρωμένα χέρια, αλλά αντίθετα είχε δημιουργήσει τη δική του παράδοση προβάλλοντας κάθε χρόνο - συνήθως Μεγάλη Παρασκευή ή Μεγάλο Σάββατο - την αμερικανική ταινία - υπερπαραγωγή «Η Ωραιότερη Ιστορία του Κόσμου» με πρωταγωνιστή τον Σουηδό ηθοποιό, Μαξ Φον Σίντοφ στον ρόλο του Ιησού.

Έτσι, δεν ήταν λίγες οι φορές που η «Ωραιότερη Ιστορία του Κόσμου» έπαιζε απέναντι από τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, ενώ παρουσίαζε, όπως και η μίνι σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι, τη ζωή του Χριστού από τη Γέννηση μέχρι και την Ανάσταση.

Η ταινία βασίστηκε στο ομώνυμο best seller του οποίου τα δικαιώματα είχε εξασφαλίσει η 20th Century FOX ήδη από το 1954, όμως, για τέσσερα χρόνια το project δεν προχωρούσε.

Το 1958 ανέλαβε τη σκηνοθεσία ο Τζορτζ Στίβενς, σκηνοθέτης της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, ο οποίος παράλληλα ανέλαβε και την επιμέλεια του σεναρίου.

Ωστόσο, το 1961 η FOX αποσύρθηκε από το εγχείρημα λόγω του υψηλού κόστους, αλλά και επειδή εκείνη τη χρονιά είχε βγει η ταινία «Ο Βασιλεύς των Βασιλέων» με θέμα πάλι τη ζωή του Χριστού.

Έτσι, ο Στίβενς απευθύνθηκε στη United Artists, ενώ αποφάσισε τα γυρίσματα να πραγματοποιηθούν στην έρημο της Αριζόνα στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες και όχι στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1962 και ολοκληρώθηκαν μετ'εμποδίων τον Αύγουστο του 1963.

Και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και ενώ είχαν στηθεί τα σκηνικά της Ιερουσαλήμ χιόνισε στην έρημο, κάτι που είχε να συμβεί για περίπου 50 χρόνια. Το συνεργείο προσπάθησε να καθαρίσει τα σκηνικά, αλλά στη συνέχεια ξαναχιόνισε και έτσι αποφασίστηκε τα σκηνικά να μεταφερθούν μέσα σε στούντιο.

Η μαραθώνια διάρκεια και οι 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ

Πέρα από τον Μαξ Φον Σίντοφ, το καστ απαρτιζόταν από πολλούς γνωστούς ηθοποιούς της εποχής, μεταξύ των οποίων οι Τσάρλτον Ίστον, Μάρτιν Λαντάου, Ντόροθι ΜακΓκουάιρ, Χοσέ Φερέρ, Άντζελα Λάνσμπερι.

Να αναφέρουμε ότι η αρχική διάρκεια της Ωραιότερης Ιστορίας ήταν 4 ώρες και 20 λεπτά, αλλά οι υπεύθυνοι θεώρησαν πως παραήταν μεγάλη για να αντέξουν οι θεατές και έτσι μειώθηκε στις 3 ώρες και 15 λεπτά, με τη συγκεκριμένη εκδοχή να είναι αυτή που έχει κυριαρχήσει στις ανά τον κόσμο προβολές της.

Βέβαια, υπάρχει και μία ακόμα πολύ πιο σύντομη εκδοχή της, η οποία δεν ξεπερνά τις 2 ώρες και 20 λεπτά.

Η Ωραιότερη Ιστορία του Κόσμου έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους της Νέας Υόρκης τον Φεβρουάριο του 1965 χωρίς, όμως, επιτυχία, αφού τα συνολικά έσοδα στο box office δεν ξεπέρασαν τα 15,5 εκατομμύρια δολάρια τη στιγμή που το budget ήταν 20 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι κριτικοί διχάστηκαν.

Παρόλα αυτά η ταινία ήταν υποψήφια για πέντε βραβεία Όσκαρ - Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, Φωτογραφίας, Κοστουμιών, Οπτικών Εφέ και Μουσικής Επένδυσης - αν και δεν κέρδισε κάποιο βραβείο.

Όπως και να έχει, με το πέρασμα των χρόνων η Ωραιότερη Ιστορία του Κόσμου κέρδισε τη δική της θέση ανάμεσα στις «κλασικές» ταινίες για το Πάσχα, ενώ οι πιο πρόσφατες προβολές της στην ελληνική τηλεόραση ήταν το 2019 και το 2020 από την ΕΡΤ και το 2024 από το Open.