Ο πρώτος παίκτης του φετινού Chase που έφυγε με 10.000 ευρώ: Πλάνταξαν στο κλάμα μετά τη νίκη

Μετά από μία φοβερή «μονομαχία» με το «βουνό», ο Γιώργος και η ομάδα του έγιναν οι πρώτοι παίκτες στο φετινό The Chase, τηλεπαιχνίδι του Mega, που έκαναν «bank» 10.000 ευρώ, αντιμετωπίζοντας το «σούπερ αγόρι» στον τελικό.

Έτσι, ο Γιώργος και η ομάδα του, η Σοφία και ο Νάσος δηλαδή, διεκδίκησαν το ποσό των 15.400 ευρώ στον τελικό του «The Chase» με το «σούπερ αγόρι», το οποίο και κατάφεραν να κερδίσουν.

Η ομάδα βρήκε σωστά 13 ερωτήσεις, όμως το «σούπερ αγόρι» δεν κατάφερε να βρει στον εναπομείναντα χρόνο την τελευταία ερώτηση, με συνέπεια η Μαρία Μπεκατώρου να πανηγυρίσει έντονα και την τριάδα να πλαντάξει στο κλάμα μετά τη νίκη τους.