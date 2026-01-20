Ο συγκινημένος Αντώνης Κανάκης και η μηχανή του Αντώνη Παραρά

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του «Ράδιο Αρβύλα» τη Δευτέρα. Ο Αντώνης Κανάκης παρουσίασε στο στούντιο μια παλιά BMW μηχανή της δεκαετίας του ’50 που ανήκε στον φίλο του, Αντώνη Παραρά, και μοιράστηκε την ιστορία πίσω από αυτή.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι η μηχανή αποτέλεσε «μέρος της ζωής» μιας ολόκληρης παρέας, συνοδεύοντας αναμνήσεις από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το θρυλικό ροκάδικο Rolling Stone στην Αγία Παρασκευή. Η μητέρα του Αντώνη Παραρά, Αριάδνη, επικοινώνησε με τον Κανάκη για να του παραχωρήσει τη μηχανή ως φόρο τιμής στον γιο της, μια πράξη που, όπως παραδέχθηκε ο παρουσιαστής, τον συγκίνησε βαθιά.

«Αυτή η μηχανή λοιπόν κυρίες και κύριοι, που βρίσκεται από σήμερα στο σκηνικό, μέσα στο στούντιο εδώ δίπλα μας του Ράδιο Αρβύλα και θα συνεχίσει να βρίσκεται για όλη τη σεζόν, αυτή η μηχανή είναι η μηχανή που είχε ο φίλος μου ο Αντώνης ο Παραράς. Είναι η δική του μηχανή. Δεν την κυκλοφορούσε γιατί δεν είναι λειτουργική, αλλά την είχε ως ένα αντικείμενο που αγαπούσε πάρα πολύ, ως διακοσμητικό αντικείμενο και λάτρευε.

Και η μητέρα του, η Αριάδνη Παραρά, στην οποία στέλνω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου, με πήρε τηλέφωνο και θέλησε να μου τη δώσει. Το πόσο την ευχαρίστησα και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και τώρα από τον αέρα, γιατί το τι συναισθήματα μου προκαλεί αυτή η μηχανή… Γιατί αυτή η μηχανή ήταν μέσα στη ζωή μας εκείνη την εποχή. Είτε ήταν στο σπίτι του Αντώνη, είτε ήταν στη συνέχεια στο Rolling Stone, ένα ροκάδικο μπαρ που είχαμε στην Αγία Παρασκευή και την είχαμε βάλει εκεί στο κέντρο και τη φωτίζαμε και την βλέπαμε ενώ παίζαμε με τις ροκιές μας.

Αυτή η μηχανή λοιπόν, όλα εκείνα τα χρόνια μας συνόδευε. Ήταν μέσα στη ζωή μας. Και το γεγονός ότι η Αριάδνη με πήρε τηλέφωνο και μου την έδωσε, με συγκίνησε πάρα πολύ και τώρα είναι εδώ δίπλα μας. Και δίνω την υπόσχεση ότι όχι μόνο θα τη φροντίσω πάρα πολύ, αλλά επειδή είναι και το χόμπι μου να μαστορεύω μηχανές, θα κάνω ό,τι μπορώ μετά το τέλος της σεζόν για να την κάνω λειτουργική και να κυκλοφορήσει αυτή η μηχανή και πάλι. Και ο Αντώνης είναι εδώ κοντά μας μέσα στο Ράδιο Αρβύλα, που έτσι κι αλλιώς ήταν», είπε ο Αντώνης Κανάκης.