Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν έρχεται τον Ιούλιο στους κινηματογράφους και τις τελευταίες ημέρες έχει ξεσπάσει «social-mediακός» - αυτή τη φορά και όχι Τρωικός - πόλεμος για την καρδιά ή μάλλον πιο σωστά για το χρώμα του δέρματος, της Ωραίας Ελένης.

Αν και δεν έχει βγει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση, υπάρχει έντονη φημολογία που θέλει τη Λουπίτα Νιόνγκο, να ενσαρκώνει τη γυναίκα για χάρη της οποίας ξεκίνησαν χίλια πλοία για τον πόλεμο.

Το γεγονός ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είναι μαύρη δεν άρεσε καθόλου σε έναν χρήστη του X, ο οποίος έκανε σχετικό tweet, γράφοντας - μεταξύ άλλων - πως η Ωραία Ελένη ήταν ανοιχτόχρωμη, ξανθιά και τόσο όμορφη που έγινε πόλεμος για χάρη της.

«Οι επιλογές στο καστ που καθιστούν την υπόθεση ασυνάρτητη αποτελούν παραδοχή ότι η ιστορία δε ήταν ποτέ το ζητούμενο και προσβολή στον συγγραφέα» κατέληγε το ίδιο tweet στο οποίο ο Έλον Μασκ σχολίασε: «Ο Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Το τι ακολούθησε δε λέγεται. Και να μην έχεις διαβάσει τα tweets, μπορείς να φανταστείς: άλλοι συμφωνούσαν με τον αρχικό χρήστη, άλλοι διαφωνούσαν κάθετα και ζητούσαν αποδείξεις για το πού λέει ο Όμηρος στα έργα του ότι η Ωραία Ελένη ήταν ξανθιά. Με λίγα λόγια ήταν σαν να έδωσε το tweet του Μασκ το «σύνθημα» για να γίνει η πλατφόρμα... Τροία.

Φυσικά, ήταν ζήτημα χρόνου ο «πόλεμος» για το χρώμα του δέρματος της Ωραίας Ελένης να φτάσει και στο ελληνικό Χ με τους χρήστες να διχάζονται και να... τσακώνονται, όπως είχε γίνει και πριν περίπου τρία χρόνια με τη μαύρη Κλεοπάτρα στο Netflix.

Ζήνα: Η σειρά που τόλμησε να δείξει μαύρη Ωραία Ελένη

Ως προς το debate εμείς απλά θα θαυμάσουμε και θα ζηλέψουμε - πάντα με την καλή έννοια - τον άπλετο ελεύθερο χρόνο που φαίνεται να έχουν κάποιοι άνθρωποι και μπορούν να γράφουν κατεβατά στα social media και να τσακώνονται με άλλους χρήστες, γράφοντας «σεντόνια» στα σχόλια.

Πέραν αυτού δεν θα ακολουθήσουμε τα φιλοπολεμικά ένστικτα του X έχοντας μια «άσπρο - μαύρο» αντιμετώπιση στο όλο θέμα, αλλά θα υπενθυμίσουμε πως έχουμε ξαναδεί μαύρη Ωραία Ελένη στη μικρή όμως οθόνη και μάλιστα, 30 χρόνια πριν, στην τηλεοπτική σειρά «Ζήνα» που παιζόταν τόσο στη χώρα μας από το Star όσο και σε άλλες 120 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Και μάλιστα, τότε είχε αποσπάσει θετικά σχόλια το γεγονός ότι οι παραγωγοί της σειράς δεν επέλεξαν μια ξανθιά γαλανομάτα ηθοποιό, όπως συνηθιζόταν και όπως έγινε το 2004 στην ταινία «Τροία» με τον Μπραντ Πιτ, αλλά επέλεξαν μια μαύρη ηθοποιό.

Μάλιστα, το ίδιο έκαναν και δύο σεζόν αργότερα όταν έδειξαν και μαύρη Κλεοπάτρα, την οποία είχε υποδυθεί η Τζίνα Τόρες, περισσότερο γνωστή από τις σειρές Firefly και Suits.

Έτσι, στο 12ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν της σειράς βλέπουμε την Ωραία Ελένη να πνίγεται από τις τύψεις που έχουν σκοτωθεί τόσοι άνδρες για χάρη της και έτσι στέλνει τελεσίγραφο στην παλιά της καλή φίλη, Ζήνα, να έρθει στην Τροία και να βάλει τέλος στον Τρωικό πόλεμο, ζητώντας τη να τη βοηθήσει να γυρίσει στον Μενέλαο.

Φυσικά, Ζήνα και Γαβριέλλα ανταποκρίνονται στο κάλεσμα, πάνε στην Τροία, μπλέκουν σε διάφορες περιπέτειες, ξεσκεπάζουν πλεκτάνη που έχει στηθεί πίσω από την πλάτη του Πάρη και της Ωραίας Ελένης, την οποία αντιμετώπιζαν όλοι σαν κτήμα τους και τελικά βοηθούν την τελευταία να το σκάσει από την Τροία μετά την άλωση της πόλης.

Ναι, οι σεναριογράφοι της σειράς έπλασαν δικό τους μύθο και στο τέλος έδειξαν την Ωραία Ελένη, την οποία υποδύθηκε η Galyn Görg, να ξεκινάει τελικά μια νέα ζωή χωρίς τον Μενέλαο, μακριά από όλους και όλα και αποφασίζοντας για πρώτη φορά η ίδια για τον εαυτό της.

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως η 31χρονη τότε Galyn Görg ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός και χορεύτρια με μητέρα Αφροαμερικανικής και πατέρα γερμανικής καταγωγής.

Εκτός από τη Ζήνα, ήδη από τα μέσα των '80s μέχρι τον ξαφνικό θάνατό της το 2020 μία μέρα πριν τα 56α γενέθλιά της, συμμετείχε σε πολλές αγαπημένες αμερικανικές σειρές (Star Trek DS:9, MANTIS, Ο Πρίγκιπας του Μπελ Αιρ, Ηρακλής, Star Trek:Voyager, Stargate, CSI: Miami, Lost) και ταινίες με πιο γνωστή το RoboCop 2 όπου υποδύθηκε την Angie.