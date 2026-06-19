«Όχι εντριβή»: Ο Τσελίκας γύρισε στις παραλίες και λουόμενη του άλειψε το αντηλιακό...«στο κάμπριο»

Χαμός στην παραλία του Αλίμου με τον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος βρέθηκε εκεί για χάρη του ρεπορτάζ για την εκπομπή «Αταίριαστοι» και αποφάσισε να το πάει σε άλλο επίπεδο.

Ο δημοσιογράφος, αφού εντόπισε μια λουόμενη, ξεκίνησε το δικό του σόου. Πρώτα της αφιέρωσε το τραγούδι «Πάλι, πάλι σε σένα θα ερχόμουν» και, προς έκπληξη όλων, εκείνη δεν δίστασε καθόλου, το γύρισε σε ντουέτο και το τραγούδησαν μαζί.

Ωστόσο, το highlight της ημέρας ήρθε όταν ο Τσελίκας ζήτησε... περιποίηση: «Κάθε φορά βάζω εγώ αντηλιακό σε άλλους, βάλε μου λίγο στο κάμπριο που έχω ξεροσταλιάσει εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Έσκυψε, λοιπόν, πρόταξε την καράφλα του στη λουόμενη και έδωσε αυστηρές οδηγίες: «Όχι εντριβή, επάλειψη!».

Η λουόμενη, απολαμβάνοντας το ρεπορτάζ, δεν έμεινε μόνο στην επάλειψη, αλλά έδωσε και το δικό της συμπέρασμα για τον δημοσιογράφο: «Οι φαλακροί είναι πολύ καλοί άνθρωποι, έχουν πολύ καλή ψυχή και αφιερώνουν ωραία τραγούδια».