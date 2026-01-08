Οι Αθώοι: Το πολυφωνικό τραγούδι που προκαλεί αίσθηση στο τρέιλερ της νέας σειράς του Mega

Μπορεί να μας χωρίζει σχεδόν ένας μήνας από την πρεμιέρα της νέας σειράς του Mega, «Οι Αθώοι», ωστόσο από τα πρώτα πλάνα που έχουμε δει στα τρέιλερ, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Η σειρά εποχής σε σκηνοθεσία Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20 και ντύνεται με την εξαιρετική μουσική του Χρίστου Στυλιανού που προσθέτει στην ατμόσφαιρα που αποπνέει κάθε πλάνο που έχουμε δει.

Η μουσική της σειράς «Οι Αθώοι» λειτουργεί ως μια παράλληλη εσωτερική αφήγηση πλάι στο εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, το οποίο έχει διασκευάσει η Ελένη Ζιώγα, δίνοντας φωνή στα εσωτερικά τοπία των χαρακτήρων και στο βαθύτερο υπαρξιακό νόημα της ιστορίας.

Η ενορχήστρωση αντλεί στοιχεία από την κλασική μουσική, μεταφράζοντάς τα σε μια σύγχρονη μουσική γλώσσα. Το πιάνο και τα έγχορδα (βιολιά, τσέλο) δημιουργούν ένα περιβάλλον ευαισθησίας, ενώ η χρήση των πνευστών υπογραμμίζει τις συναισθηματικές εξάρσεις και τις εσωτερικές συγκρούσεις των ηρώων.

Το τραγούδι στο lyrics video της σειράς «Οι Αθώοι»

Στον αέρα του Mega κυκλοφορεί ήδη ένα νέο lyrics video, όπου παρουσιάζεται ένα απόσπασμα από το πολυφωνικό τραγούδι των τίτλων τέλους με τίτλο «Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπάω».

Το κομμάτι, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Ελένης Ζιώγα, ερμηνεύουν οι Μαρία Λατσίνου, Μάρθα Ζιώγα, Μαριάννα Ζαφειρέλη, Μυρτώ Καρέκου και Ελένη Ζιώγα.

Πρόκειται για έναν ύμνο στη φύση και την ομορφιά, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος που πάλλεται από υπερβατική αγάπη, όπως ένας από τους κεντρικούς ήρωες της σειράς, ο Τουρκόγιαννος.

Οι στίχοι του τραγουδιού «Έχω γεννηθεί για ν' αγαπάω»

Θάλασσές μου και ποτάμια

Σύννεφα λευκά μου

Κάμποι και κοπάδια

Και βουνά μου



Πεύκα μου και κυπαρίσσια

Ήχοι μου απ’ αηδόνια

Βήματα ελαφίσια

Μες στα χιόνια



Πέρδικές μου και ζαρκάδια

Κι άγρια περιστέρια

Ήμερά μου βράδια

Μες στ’ αστέρια



Δεν στερεύει η πηγή

Ποτέ μου δεν διψάω

Έχω γεννηθεί

Για ν’ αγαπάω

Οι συντελεστές

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Στίχοι: Ελένη Ζιώγα

Ερμηνεία: Μαρία Λατσίνου, Μάρθα Ζιώγα, Μαριάννα Ζαφειρέλη, Μυρτώ Καρέκου, Ελένη Ζιώγα

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Πιάνο: Νίκος Γαρουφαλάκης

Βιολιά: Κωστής Καριτζής, Σταματέλλα Σπίνουλα, Αγγελική Ποτήρη, Αλεξάνδρα Νούσια

Τσέλο: Άρης Ζέρβας

Κόρνο: Αλέξης Μάρκου

Τρομπέτα: Περικλής Αλιώπης

Κρουστά: Αλέκος Ρούπας

Ενορχήστρωση: Χρίστος Στυλιανού

Μίξη: Μπάμπης Μπίρης - Χρίστος Στυλιανού

Ηχογράφηση & Mastering: Μπάμπης Μπίρης/BK Studios :

Παραγωγή: C.S Productions

Οι πρωταγωνιστές της σειράς

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Οι Αθώοι» οι:

Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη,

Κώστας Νικούλι,

Γιάννης Νιάρρος,

Κίμων Κουρής,

Αμαλία Καβάλη,

Γιώργος Στάμος,

Μαρία Καλλιμάνη,

Ελένη Ζιώγα,

Λουκία Μιχαλοπούλου,

στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Η υπόθεση

Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο».

Τρέφει συναισθήματα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη).

Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία.

Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς τα πάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα.