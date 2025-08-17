Οι δύο νέες αφίξεις στο ΕΡΤ News και η αναχώρηση των παικτών του Exathlon για τον Άγιο Δομίνικο

Το «Μικρό Πάσχα του Καλοκαιριού» όπως αποκαλείται εθιμικά η Κοίμηση της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο είναι ήδη παρελθόν και τα περισσότερα στελέχη των τηλεοπτικών σταθμών επιστρέφουν σταδιακά στην Αθήνα από αυτή την εβδομάδα.

Άλλωστε ο χρόνος για την επίσημη έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν μετράει πλέον αντίστροφα. Απομένουν ελάχιστες λεπτομέρειες όχι τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο κυρίως σε επίπεδο προγραμματισμού προκειμένου να ξεκινήσει ο νέος γύρος στη «μάχη» της τηλεθέασης, αυτός για τη σεζόν 2025 – 2026.

Στον Άγιο Δομίνικο οι παίκτες του «Exatlon»: Το αγωνιστικό ριάλιτι ανοίγει πρώτο τη σεζόν

Για το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου ήταν προγραμματισμένη η αναχώρηση των παικτών του «Exathlon» μαζί με μέλη της παραγωγής και φυσικά τον παρουσιαστή Γιώργο Καράβα για τον Άγιο Δομίνικο.

Οι παίκτες θα εγκατασταθούν σε ξενοδοχείο και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν τα πρώτα γυρίσματα. Το πρόγραμμα θα είναι καθημερινό με πέντε επεισόδια την εβδομάδα και διάρκεια 2 – 2,5 ώρες κάθε βράδυ.

Το «Exathlon» θα διαρκέσει συνολικά ενάμισι με δύο μήνες και στόχος του ΣΚΑΪ είναι η προβολή του να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου ώστε το κανάλι του Φαλήρου να μπει πρώτο στον ανταγωνισμό της prime time.

Αυτό σημαίνει πως οι υπόλοιπες πρεμιέρες προγραμμάτων στη βραδινή ζώνη θα καθυστερήσουν λίγο καθώς προέχει αυτή τη στιγμή το λανσάρισμα του αγωνιστικού ριάλιτι.

Όπως έχει γράψει το «Τηλεκοντρολ» οι πίστες των αγωνισμάτων θα είναι εξαιρετικά δύσκολες, οι παίκτες που θα χωρίζονται σε «πορτοκαλί» και «μπλε» δεν θα έχουν προβλήματα σε συνθήκες διαβίωσης ωστόσο η νικήτρια ομάδα θα απολαμβάνει κάποιες έξτρα παροχές όσον αφορά στη διαμονή και στην τροφή.

Ενισχύεται το ΕΡΤ News

Δύο νέα πρόσωπα εντάσσονται προσεχώς στο 24ωρο ειδησεογραφικό κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης. Η Στέλλα Στυλιανού μετά από αρκετά χρόνια αποχωρεί από το Mega και εντάσσεται στο ΕΡΤ News.

Θα αξιοποιηθεί στην παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών. Το ίδιο ισχύει και για την προερχόμενη από το Open Αδαμαντία Λιόλιου η οποία ήταν πολεμική ανταποκρίτρια στο κανάλι της Παιανίας παρουσιάζοντας παράλληλα δελτία ειδήσεων αλλά και την βραδινή ενημερωτική εκπομπή διεθνών θεμάτων.

Και οι δύο δημοσιογράφοι είχαν εδώ και καιρό δεχθεί την αρχική βολιδοσκόπηση και τώρα η συνεργασία προχωρά. Ως γνωστόν στο δυναμικό του ΕΡΤ News εντάσσεται και ο Γιώργος Κακούσης με νέα καθημερινή ενημερωτική εκπομπή.

Πάντως όσον αφορά στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων τις καθημερινές που μεταδίδεται παράλληλα και από το Πρώτο Κανάλι στην παρουσίαση του παραμένει ο Απόστολος Μαγγηριάδης. Ο δημοσιογράφος διατηρεί φυσικά και τις βραδινές του εκπομπές στο ΕΡΤ News.

Πρώτο ανοίγει τη σεζόν το Open

To χειμερινό ενημερωτικό του πρόγραμμα λανσάρει από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου το Open θέλοντας να προλάβει τον ανταγωνισμό.

Το κανάλι θα έχει στο ημερήσιο πρόγραμμα κατά βάση ενημέρωση. Στις 6.00 το πρωί κάνει πρεμιέρα η νέα «Ώρα Ελλάδος» με παρουσιαστές τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά και στις 10.00 θα κάνει πρεμιέρα η νέα ενημερωτική εκπομπή «Δέκα παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου.

Στις 13.00 θα ακολουθεί το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Λίνα Δρούγκα. Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 15.45 ξεκινά και η καινούργια εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» με τους Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 18.45 θα παρουσιάζει Εύα Αντωνοπούλου. Πλέον έκλεισε και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.

Την πρωινή ενημερωτική εκπομπή από τις 6.00 έως τις 10.00 «Τώρα μαζί» θα παρουσιάζουν ο Χρήστος Τσιγουρής και η Χρύσα Φώσκολου. Στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Σαββατοκύριακου θα βρίσκεται η Ματίνα Παπαδέα.

Μέσα στον Σεπτέμβρη οι πρεμιέρες Πάτρα και Κωνσταντάρα – Μαλέσκου

Λίγο αργότερα σε σχέση με την ενημέρωση θα κάνει πρεμιέρα η ψυχαγωγία στο Open. Πρώτα όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσουν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Συνεχίζουν μαζί τους από το «Καλοκαιρινό Ραντεβού» ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας, η Βάσω Μητρομάρα στο κομμάτι της ενημέρωσης και ο Γιώργος Σκρομπόλας στη στήλη του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες κρούση έχει γίνει για θέση σχολιάστριας στην Αλεξάνδρα Τσόλκα που απέχει αρκετά χρόνια από τη μικρή οθόνη.

Η νέα σχολιαστική εκπομπή του Θανάση Πάτρα θα είναι η μοναδική καθημερινή ζωντανή ψυχαγωγική εκπομπή στο πρόγραμμα του Open.

Ήδη έχει συμφωνήσει τη συμμετοχή του ο Γιώργος Κρικοριάν ενώ πλέον φαβορί για τη συμπλήρωση της ομάδας είναι η Μαρία Αντωνά της οποίας το συμβόλαιο με το ΑΝΤ1 λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου οπότε και ολοκληρώνεται η εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου.