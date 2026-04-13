Οι Μεν και οι Δεν: Ποια ηθοποιός της Λάμψης ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο της Νανάς Σταμάτη

Οι Μεν και οι Δεν δεν χρειάζονται συστάσεις αφού είναι μία από τις πλέον αγαπημένες σειρές των '90s και από τις πρώτες τεράστιες επιτυχίες του ΑΝΤ1 με τους Βάνα - Διονύση και Νανά - Τίμο να σκορπούν γέλιο μέχρι και σήμερα, περισσότερα από 30 χρόνια μετά την Α' προβολή, μέσα από τις επαναλήψεις της σειράς.

Και μπορεί σε εμάς να είναι δύσκολο να φανταστούμε άλλους ηθοποιούς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά η αλήθεια είναι ότι για το ένα από τα δύο ζευγάρια είχαν όντως επιλεγεί άλλοι ηθοποιοί και μάλιστα, είχαν γυριστεί κάποια επεισόδια.

Όσον αφορά τους Δάγκες, ο Χάρης Ρώμας, ο οποίος έγραφε μαζί με την Άννα Χατζησοφιά, ήταν δεδομένο ότι θα υποδυθεί τον Διονύση, όπως και η Άννα Κουρή ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο της Βάνας.

Όπως είχε εξηγήσει και ο ίδιος ο Ρώμας σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» για την Κουρή:

«Την έβλεπα στο Κολωνάκι που ήταν το πατρικό μου και εκείνη έμενε δύο τετράγωνα παραπάνω και κυκλοφορούσε στον δρόμο και ήταν ο ρόλος έτοιμος. Και όταν της είπα "θέλω να 'ρθώ να σε δω, συνάδελφε", γιατί δεν είχαμε γνωριστεί - σε ένα σπίτι γνωριστήκαμε, ήδη έπαιζε στις Τρεις Χάριτες.

Όταν πήγα σπίτι της, μου άνοιξε με μια λουλουδάτη, μακριά, μεταξωτή ρόμπα με την Τερέζ στην αγκαλιά με φιόγκο στο κεφάλι από το ύφασμα της ρόμπας. Οπότε κατευθείαν είπα "αυτό είναι έτοιμο, να 'τη η Βανούλα"».

Ωστόσο, για τον ρόλο του Τίμου και της Νανάς Σταμάτη αρχικά είχαν επιλεγεί άλλοι ηθοποιοί.

Τον Τίμο θα υποδυόταν ο αξέχαστος Χρήστος Ευθυμίου, τον οποίο αργότερα είδαμε ως Ευάγγελο Μόσχο στον Κακό Βεζύρη και ως «γκεστ» Νικηφόρο Κατακουζηνό στο Κωνσταντίνου και Ελένης στο επεισόδιο «Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον θείο».

Από την άλλη, τη Νανά Σταμάτη θα ενσάρκωνε η Κατερίνα Πετούση (στην παρακάτω φωτογραφία μαζί με τη Μαρία Καβογιάννη το 1993), την οποία στη συνέχεια βλέπαμε για πολλά χρόνια στη Λάμψη όπου υποδυόταν την Πέρσα, μία από τις υπηρέτριες στην έπαυλη των Δράκων που ήταν ερωτευμένη με τον Αλέξη Δράκο και είχε μείνει έγκυος στο παιδί του.

Η αρχική τετράδα είχε γυρίσει κάποια επεισόδια, όπως είπαμε και παραπάνω, αλλά όταν οι υπεύθυνοι του ΑΝΤ1 είδαν τον πιλότο της σειράς, θεώρησαν πως η χημεία μεταξύ των δύο ζευγαριών δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν και έτσι ζήτησαν από τους δημιουργούς να βρουν άλλους ηθοποιούς για να υποδυθούν τους Σταμάτηδες.

Η Άννα Χατζησοφιά πρότεινε τον Στέλιο Μάινα για τον ρόλο του Τίμου και η Άλκηστις Μαραγκουδάκη την Τζόυς Ευείδη, την οποία είχε προσέξει από τη συμμετοχή της στο Ρετιρέ, για τον ρόλο της Νανάς.

Τα επεισόδια ξαναγυρίστηκαν με τους νέους ηθοποιούς και όταν οι Μεν και οι Δεν έκαναν πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 1993, κέρδισαν αμέσως το τηλεοπτικό κοινό με την τηλεθέαση να χτυπάει «κόκκινο» κάθε εβδομάδα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αρχικά ούτε η Τερέζ ήταν στο σενάριο της σειράς, αλλά κατά τη διάρκεια των πρώτων γυρισμάτων, η Τζόυς Ευείδη πρόσεξε που η Άννα Κουρή την είχε συνέχεια στην αγκαλιά της και πρότεινε να τη βάλουν να παίξει στη σειρά, μια ιδέα που άρεσε στους δημιουργούς και ακόμα περισσότερο στο κοινό.

Μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν ολόκληρα επεισόδια βασισμένα στην Τερέζ, η οποία εμφανιζόταν κανονικά στους τίτλους της σειράς μαζί με το υπόλοιπο καστ και έπαιρνε κανονικά μισθό, όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν η Άννα Κουρή.