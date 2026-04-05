«Δεν θέλω κανένας να μου μιλάει»: Έξι διάσημοι που δεν το έχουν καθόλου με το πρωινό ξύπνημα

Κακά τα ψέματα, δύσκολη υπόθεση το πρωινό ξύπνημα, εκτός και αν ξεκινάς για... διακοπές που εκεί ενίοτε δεν χρειάζεσαι καν ξυπνητήρι, άσε που το μάτι παίζει να είναι γαρίδα.

Όλες τις υπόλοιπες φορές, όμως που χρειάζεται να σηκωθείς νωρίς νωρίς και είναι λόγω δουλειάς, σχολείου, Σχολής ή γενικότερα υποχρεώσεων και ειδικά άμα το ξυπνητήρι χτυπάει πριν τις 6 που τον χειμώνα δεν έχει καν ξημερώσει, εκεί τα πράγματα ζορίζουν πολύ.

Διαβάστε επίσης - Αδύναμος Κρίκος: Η παίκτρια που «έστειλε» την Μπακοδήμου με τις καβάτζες και το bird watching σε ιατρείο

Ωστόσο, δεν πρέπει να νιώθουμε μοναξιά σε αυτή την καθημερινή «μάχη», αφού στη συνέχεια ακολουθούν έξι Έλληνες διάσημοι που έχουν δηλώσει σε κατά καιρούς συνεντεύξεις τους ότι «δεν την παλεύουν» καθόλου με το πρωινό ξύπνημα με τα λόγια τους να μας θυμίζουν κάτι από τη δική μας καθημερινότητα.

Κάτια Δανδουλάκη

Πριν από μερικά χρόνια, καλεσμένη στο Νικ Ο' Κλοκ που παρουσίαζε ο Νίκος Μουτσινάς, η Κάτια Δανδουλάκη - ίσως πιο απολαυστική από ποτέ - είχε εξομολογηθεί ότι βάζει τρία ξυπνητήρια για να είναι σίγουρη ότι θα ακούσει έστω κάποιο, αφού λόγω θεάτρου κοιμάται πολύ αργά

«Το πρωί ξυπνάω με... τραγούδια, με τρία ξυπνητήρια που τα έχω βάλει ανά πέντε λεπτά να χτυπάνε μην τυχόν και δεν ακούσω κάποιο και δεν θέλω κανένας να μου μιλάει. Είμαι σαν τον υπνοβάτη και δεν θέλω χαρούμενους ανθρώπους γύρω μου, καθόλου. Η χαρά με βλάπτει το πρωί. Θέλω να μη μου δίνεις σημασία.

Θέλω ήρεμα πράγματα, "τι είναι αυτό που μας βρίσκει σήμερα;", να βρούμε ποιοι είμαστε, γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή και μετά λίγα λίγα... Έχω κάνει πολλά, έχω φύγει έξω με την παντόφλα.

Λόγω του ότι έχει εισπράξει ο εγκέφαλος πολλά, είναι πολλά πια, μαθαίνουμε απέξω και μετά τα πετάμε, φαίνεται ότι όχι και τόσο τελευταία παθαίνω τεράστια διαλείμματα στον εγκέφαλο...» Ταυτιστείτε ελεύθερα.

Παναγιώτης Στάθης

Φέτος μας λέει «Καλημέρα, Ελλάδα», πριν παρουσίαζε το επίσης πολύ πρωινό Ώρα Ελλάδος στο Open και ακόμα πιο πριν τους Πρωινούς Τύπους στον ΑΝΤ1.

Ωστόσο, τι και αν το πρωινό ξύπνημα κυνηγάει τον Παναγιώτη Στάθη, εκείνος έχει δηλώσει εδώ και καιρό στην εκπομπή «Μαμά-δες» πως δεν συνηθίζεται με τίποτα.

«Πώς έμπλεξα εγώ... Ξεκίνησα δημοσιογραφία για να πηγαίνω το μεσημέρι για δουλειά και πώς κατέληξα να πηγαίνω το αχάραγο... Δεν συνηθίζεται ποτέ», είχε πει τότε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Μάλιστα, είχε αποκαλύψει και τι του είχε απαντήσει ο Γιώργος Παπαδάκης όταν τον είχε ρωτήσει πώς το άντεχε εκείνος με την απάντηση του αξέχαστου παρουσιαστή να μην δίνει πολλές ελπίδες αν και χιουμοριστική: «Μην ανησυχείς, σε ένα, δύο, τρία, δέκα, είκοσι χρόνια θα το συνηθίσεις».

Διαβάστε επίσης - Τόλμη και Γοητεία: Πώς είναι Μπρουκ-Ριτζ-Καρολάιν 39 χρόνια μετά και ποιοι παίζουν μέχρι σήμερα

Μαρία Καβογιάννη

Μπορεί ως Ασπασία του Ντόλτσε Βίτα να ήταν στο πόδι από πρωί πρωί μην τυχόν και χάσει κάνα κουτσομπολιό και σε τρελά κέφια, όμως, στην πραγματικότητα η Μαρία Καβογιάννη δεν είναι καθόλου φαν του σπορ.

Σε διαφημιστικό σποτ για γνωστή μάρκα καφέ με οικοδεσπότη τον Λάκη Γαβαλά, εκείνος τη ρώτησε «Ποιος είναι ο λόγος που σε κάνει να σηκώνεσαι με κέφι το πρωί;» με την αγαπημένη ηθοποιό να είναι ξεκάθαρη: «Δεν σηκώνομαι ποτέ με κέφι το πρωί».

Ναταλία Γερμανού

Η παρουσιάστρια του Καλύτερα Δε Γίνεται έχει παραδεχτεί ότι δεν είναι φίλη του πολύ πρωινού ξυπνήματος και ότι αυτός είναι ένας βασικός λόγος που δεν ήθελε ποτέ να αναλάβει πρωινό μαγκαζίνο, ειδικά τις καθημερινές.

«Θα έπρεπε να βαράνε δέκα ξυπνητήρια ταυτόχρονα», είχε δηλώσει κάποτε η Ναταλία Γερμανού με μεγάλη δόση αυτοσαρκασμού.

Ναταλία Γερμανού | Alpha

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Όταν πριν από δύο χρόνια η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πήγε καλεσμένη στο Πάμε Δανάη, ήταν ξεκάθαρο από τα πρώτα λόγια της ότι είναι φίλη μας!

«Γιατί δεν κάνετε μια βραδινή εκπομπή να έρχεται ο άλλος με χαρά;», είχε πει με όλο νόημα την παρουσιάστρια Δανάη Μπάρκα και τον Άρη Καβατζίκη με τον δημοσιογράφο να την ρωτάει: «Ας ξεκινήσουμε από το τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ».

«Βίκυ...», είχε πει η γνωστή ηθοποιός, εννοώντας ότι είχε ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ μαζί με τη Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχει επίσης δηλώσει στο παρελθόν νυχτοπούλι.

Μάλιστα, στη συνέχεια η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είχε αποκαλέσει κατά λάθος τη Δανάη Μπάρκα «Βίκυ», μάλλον θα έφταιγε το ξενύχτι, ενώ είχε αναφέρει πως η Βίκυ Σταυροπούλου θα έβαζε ξυπνητήρι για να τις δει.

«Και πόσες πιθανότητες δίνεις να έχει ξυπνήσει;», είχε σχολιάσει η Μπάρκα, οπότε μήνυμα ελήφθη και για το κατά πόσο φαν του πρωινού ξυπνήματος δεν είναι και η Βίκυ Σταυροπούλου.

Δήμητρα Παπαδοπούλου

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου είχε αποκαλύψει παλαιότερα στην Ελένη Μενεγάκη ότι της είχαν κάνει πρόταση για να παρουσιάσει πρωινή εκπομπή πριν από εκείνη, αλλά η ίδια δεν είναι του πρωινού ξυπνήματος και απέρριψε την πρόταση, ενώ και η ίδια η μητέρα της την είχε αποθαρρύνει.

«Δεν θα ήθελε και πολύ να με δει σε κάτι τέτοιο, πέρα από το να ξυπνάω πρωί, που παιδί της ήμουν και κάτι ήξερε», είχε δηλώσει για το ίδιο θέμα στο περιοδικό ΟΚ.

Άλλωστε, η Δήμητρα Παπαδοπούλου έχει παραδεχτεί ότι ακριβώς επειδή δεν είναι φαν του πρωινού ξυπνήματος, δεν πήρε ποτέ το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία.

«Το πτυχίο δεν το πήρα για τρία μαθήματα και λυπάμαι πάρα πολύ. Αν γύρναγα τον χρόνο πίσω, θα πήγαινα να το πάρω το ρημάδι. Δεν θα πάω να το πάρω γιατί έτσι, δεν θέλω να ξυπνήσω το πρωί, νόμιζα ότι έκανα επανάσταση», είχε πει στο Στούντιο 4 η αγαπημένη ηθοποιός.

Ελένη Ράντου

Σε συνέντευξή της το 2018 στην Καθημερινή η αγαπημένη Ελένη Ράντου επίσης, ήταν ξεκάθαρη ως προς τη σχέση της με το πρωινό ξύπνημα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Σιχαίνομαι το πρωινό ξύπνημα. Μπορεί γι’ αυτό να έγινα ηθοποιός. Μ’ αρέσει η νύχτα. Είναι η στιγμή που αδειάζει και ηρεμεί το κεφάλι μου. Όταν νιώθω ότι όλη η πόλη κοιμάται. Εκεί ονειρεύομαι εγώ. Ξύπνια.

Η μέρα μου ξεκινάει μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Όταν τελειώνει η παράσταση στο θέατρο. Όταν έχει φύγει και ο τελευταίος θεατής από το καμαρίνι. Όταν κανείς δεν σκέφτεται να με πάρει τηλέφωνο και να φορτίσει με πληροφορίες τον εγκέφαλό μου».

Ελένη Ράντου | NDP

«Όνειρα για το μέλλον… Γέλια, κλάματα, απ’ όλα έχει το μενού. Όταν είμαι σε εποχή γραψίματος, διασκευής, μετάφρασης, αυτή την ώρα είμαι πιο παραγωγική. Πολύ τσιγάρο και μια κούπα τσάι… μπορεί και δύο.

Τον καφέ τον έχω κόψει 10 χρόνια τώρα. Κάποια στιγμή μετά τις 5 κλείνουν τα μάτια. Άλλη φορά κατά τις 7 το πρωί. Αν βγει ο ήλιος, είναι μαρτύριο. Κάθε καινούργια μέρα… ξεκινά σαν μαρτύριο. Μετά στρώνει»