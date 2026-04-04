Ποια πολύ γνωστή ηθοποιός έπαιζε τη μαμά της Δήμητρας στο Σ' αγαπώ Μ' αγαπάς

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου και ο Θοδωρής Αθερίδης έγραψαν τηλεοπτική ιστορία στις αρχές των '00s μέσα από την αγαπημένη σειρά «Σ'αγαπώ Μ'αγαπάς» που παίζεται αυτή την περίοδο σε επανάληψη κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17.20 στο Mega και βασιζόταν στη γαλλική σειρά Un Gars, Une Fille.

Βέβαια, όπως έχει γίνει γνωστό, η Δήμητρα Παπαδοπούλου άλλαξε τόσο πολύ το σενάριο προκειμένου να το προσαρμόσει στην ελληνική πραγματικότητα που ήταν σα να πρόκειται για άλλη σειρά, αλλά αυτό που τότε είχε κάνει εντύπωση ήταν το γεγονός πως στην κάμερα βλέπαμε σχεδόν πάντα μόνο τη Δήμητρα και τον Θοδωρή, το πρωταγωνιστικό ζευγάρι.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως με την περίπτωση της Μαρίας Καβογιάννη, όλοι οι άλλοι γκεστ χαρακτήρες εμφανίζονταν είτε πλάτη είτε καθόλου με τους τηλεθεατές να ακούνε μόνο τη φωνή τους, όπως είχε συμβεί και με τη μαμά της Δήμητρας, η οποία είχε εμφανιστεί πολλές φορές στο Σ'αγαπώ, Μ'αγαπάς και πάντα η συζήτηση με τον Θοδωρή κατέληγε σε τσακωμό.

Όποιος έβλεπε τους τίτλους τέλους της σειράς που ήταν με τέτοιο τρόπο φτιαγμένοι, ώστε να σε κάνουν να τους παρακολουθείς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο αφού αλλιώς έχανες μέρος του επεισοδίου μπορεί να είχαν προσέξει ότι τη μητέρα της Δήμητρας Παπαδοπούλου (στο 8':50" του παρακάτω βίντεο) στη σειρά υποδυόταν η πολύ γνωστή ηθοποιός Βασιλική Δέλιου.

Σίγουρα οι περισσότεροι τη θυμούνται στη σειρά του ΑΝΤ1, Οι Στάβλοι της Εριέττας Ζαΐμη ως Σμαρούλα Κολιάτσου, διακορεύτρια ανηλίκων και φιλόλογο μαζί με τη φίλη της, Λιλίκα Καλίτση (Κωνσταντία Χριστοφορίδου) να σκορπούν άφθονο γέλιο, με τις ατάκες τους και με το «ποίημα» που επαναλάμβαναν κάθε φορά που συστήνονταν σε κάποιον.

Μάλιστα, πριν δύο χρόνια η Βασιλική Δέλιου και η Κωνσταντία Χριστοφορίδου είχαν κάνει ένα reunion - βίντεο, το οποίο είχαν ανεβάσει στο Instagram και είχε τρελάνει τους φαν τους.

Ωστόσο, και στο Σ'αγαπώ, Μ'αγαπάς ακόμα και αν δεν τη βλέπαμε μπροστά στην κάμερα η Βασιλική Δέλιου ως μαμά Βασιλική πέταγε τις πιο απολαυστικές «φιτιλιές» ανάμεσα σε Δήμητρα και Θοδωρή, θεωρώντας πως είναι πολύ λίγος για την κόρη της και φροντίζοντας να του το τονίζει σε κάθε ευκαιρία.

Εκτός από τις δύο παραπάνω σειρές, η Βασιλική Δέλιου έχει παίξει σε αρκετές γνωστές σειρές, μεταξύ των οποίων οι: Καλά Θα Πάει κι Αυτό, IQ 160, Ο Σκαραβαίος, Οι Συμμαθητές, Πενήντα Πενήντα, Επτά Θανάσιμες Πεθερές, Safe Sex, Οικογένεια Καράμπελα, Περί Ανέμων και Υδάτων, Κάπου Σε Ξέρω, Η Τράπεζα, Χήρες Club, Το Μικρό Σπίτι στο Παγκράτι.

Στον κινηματογράφο η πιο πρόσφατη εμφάνισή της ήταν στην ταινία Κυνήγι, ενώ στο παρελθόν είχε λάβει συμμετοχή και στις ταινίες Δεκαπεντεύγουστος και Σώσε Με.

Ωστόσο, η μεγάλη της αγάπη είναι το θέατρο, όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, στο οποίο έχει αφοσιωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τις ακόλουθες παραστάσεις στις οποίες έχει παίξει: Φαύστα (2024), Από Σταθμό σε Σταθμό (2018), Όλο Σπίτι Κρεβάτι κι Εκκλησία (2019), Συμπέθεροι από τα Τίρανα (2013), Ποια Ελένη; (2004), Γέρμα (1993).

Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Βεάκη, έχει παίξει στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ενώ έχει συνεργαστεί με τα Εθνικό Θέατρο, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Θέατρο Φιξ, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας.

Και επειδή το Πάσχα που έρχεται είναι οικογενειακή γιορτή, κλείνοντας ας θυμηθούμε το πασχαλινό επεισόδιο του Σ'αγαπώ, Μ'αγαπάς από την πρώτη σεζόν που η Δήμητρα και ο Θοδωρής πέρασαν το Πάσχα μαζί με τη μαμά Βασιλική (στο 8':50" του παρακάτω βίντεο) και αυτό δεν πήγε και τόσο καλά.