Με δυο ξεχωριστές ανακοινώσεις, ο τηλεοπτικός σταθμός Open ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασγλόγλου από τη Διεύθυνση προγράμματος και πως τη θέση αναλαμβάνει ο Θέμης Μάλλης.

Η ανακοίνωση Open για την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου

Το OPEN ανακοινώνει την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου από τη Διεύθυνση Προγράμματος.

Η Διοίκηση του καναλιού την ευχαριστεί για τη συνεργασία και την πολύτιμη προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια.

Ο Θέμης Μάλλης νέος Διευθυντής Προγράμματος Open - Η ανακοίνωση

Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Θέμης Μάλλης, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη στην ελληνική τηλεοπτική αγορά, αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Προγράμματος του σταθμού.

Με 35ετή, φέτος, και εξαιρετικά επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή απ’ όλες τις στελεχιακές βαθμίδες και ρόλους στα μεγαλύτερα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια, ο Θέμης Μάλλης, θα συμβάλλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και στην επανατοποθέτηση του προγράμματος και κατ’ επέκταση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη του OPEN.

Η Διοίκηση του OPEN τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία στον νέο του ρόλο.