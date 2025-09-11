«Όπου υπάρχει Ελλάδα»: Πότε επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για δεύτερη χρονιά

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 14:40, η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για δεύτερη χρονιά. Μέσα από καθημερινές αποστολές σε όλη τη χώρα, η δημοσιογραφική ομάδα καταγράφει στιγμές της ελληνικής πραγματικότητας, αναδεικνύοντας πτυχές της καθημερινής ζωής, τις προκλήσεις των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τις ομορφιές της περιφέρειας.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συμμετέχει στον συντονισμό της εκπομπής από τη βάση, προσθέτοντας μια πιο ανάλαφρη και σύγχρονη ματιά. Το υπαίθριο στούντιο θα μεταφέρεται σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, με ρεπορτάζ, βίντεο και ζωντανές συνδέσεις να αποτυπώνουν τις ιστορίες των ανθρώπων, τις επιπτώσεις φυσικών φαινομένων και τις προσπάθειες ανάπτυξης.

Η εκπομπή επεκτείνει φέτος τη θεματολογία και τους προορισμούς της, με στόχο την πληρέστερη καταγραφή της ελληνικής περιφέρειας και των ανθρώπων της.