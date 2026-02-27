Μενού

Όταν η Μαρίνα Σπανού έπαθε Κατερίνα Λιόλιου: Το έζησε με τον «Λογαριασμό» σε viral βίντεο

Ένα ντουέτο...ερήμην της έκανε η Μαρίνα Σπανού με την Κατερίνα Λιόλιου, αναρτώντας βίντεο στο TikTok, όπου ζητά να της κάνουν τον «Λογαριασμό».

Ένα ντουέτο...ερήμην της έκανε η Μαρίνα Σπανού με την Κατερίνα Λιόλιου, αναρτώντας βίντεο στο TikTok, όπου τραγουδάει ένα playback του ανάρπαστου «Λογαριασμός».

Φαίνεται πως η Μαρίνα Σπανού έζησε πρόσφατα την απανταχού γνωστή ικαριώτικη φιλοξενία, με το νησί να είναι γνωστό για τους νωχελικούς ρυθμούς του και τον βραδύ τρόπο ζωής των κατοίκων του.

Για ένα παιδί της πόλης, ακόμα και το να ζητάς τον λογαριασμό μπορεί να σου προκαλέσει νευρικό κλονισμό, αφού ο Ικαριώτης σερβιτόρος σου θα υποθέσει πως έχεις καμία...ωρίτσα να ξοδέψεις πριν φύγεις.

Και αφού το γνωστό «άσμα» της Λιόλου κολλούσε τέλεια, η συνάδελφός της το έβαλε να παίζει στο παρασκήνιο, όσο προσπαθούσε να πείσει το παιδί να της κάνει τη σούμα, γράφοντας από κάτω:

«ζητάς τον λογαριασμό αλλά είσαι στην Ικαρία και ξέρεις ότι θα έρθει μετά από δύο ώρες»

