Όταν ο Ματ Λε Μπλανκ υποδύθηκε το αντίθετο του Τζόι Τριμπιάνι

Ο Ματ Λε Μπλανκ είναι ένας καλός ηθοποιός της αμερικάνικης τηλεόρασης, γαλλο-καναδικής καταγωγής (από τον πατέρα του, Πολ Λε Μπλανκ) και ιταλικής (από τη μητέρα του, Πατρίτσια Ντι Τσίγιο). Αυτό που τελικά υπερίσχυσε, αυτό που βγήκε δυνατά και αστραφτερά στην τηλεοπτική κάμερα, όταν ο Λε Μπλανκ έγινε επαγγελματίας ηθοποιός, ήταν το ιταλικό του ταμπεραμέντο.

Ο Λε Μπλανκ έπαιξε κατά κύριο λόγο Ιταλοαμερικανούς άντρες, με έντονο ταμπεραμέντο, που φλέρταραν κορίτσια χωρίς ενδοιασμούς, που ήταν έτοιμοι να πραγματοποιήσουν κάθε είδους απατεωνιά, που είχαν χιούμορ και εφηβική διάθεση, ακόμα και όταν η ζωή τους περνούσε από συμπληγάδες.

Στο Μan With a Plan ήταν ένας οικογενειάρχης που «σέρβιρε» έξυπνα λογοπαίγνια. Στην επιτυχημένη σειρά Episodes, υποδύθηκε μια τραβηγμένη εκδοχή του εαυτού του(!), στα «Φιλαράκια» ήταν ο Τζόι Τριμπιάνι, ένας μάλλον μέτριος ηθοποιός, που ήξερε πώς να περνάει καλά και να γοητεύει τα κορίτσια με ένα απλό «how you doin'» (ήταν τα '90ς, αυτό ήταν πολιτικά ορθό), και στο Top of The Heap, έγινε ο Βίνι Βερντούτσι, ένας απατεωνίσκος με στοιχεία που περιγράφουν το άλλο άκρο του Τζόι!

Θα εξηγήσουμε.

Όλα ξεκινούν από παντρεμένο ζευγάρι με παιδιά

Πώς κάνεις μια επιτυχημένη συνταγή, ακόμα καλύτερη; Προσθέτοντάς σχεδόν τα ίδια, αλλά ακόμα πιο έντονα υλικά. Αυτός ήταν ο τρόπος που λειτουργούσε η αμερικάνικη τηλεόραση στο ξεκίνημα της δεκαετίας του '90.

Η σειρά «Παντρεμένοι με Παιδιά», περιέγραφε την καθημερινότητα μιας τυπικής αμερικάνικης οικογένειας, με έναν πατέρα κάφρο (Αλ Μπάντι), που προτιμούσε να περάσει το βράδυ του παρέα με το τηλεκοντρόλ, παρά με την καρικατούρα της Ντόλι Πάρτον-γυναίκα του (Πέγκι) και τα δύο ακραία κυνικά, παιδιά τους (Κέλι-Μπαντ).

Η σειρά έκανε απρόσμενη, τεράστια επιτυχία, και γρήγορα αναζητήθηκαν νέοι χαρακτήρες, που να μπορούν να «κολλήσουν» σεναριακά με τους ήδη υπάρχοντες. Τότε οι σεναριογράφοι της σειράς επινόησαν τον Τσάρλι (Τζόζεφ Μπολόνια) και τον Βίνι Βερντούτσι (Ματ Λε Μπλανκ), δύο φτωχοδιαβόλους από το Σικάγο που προσπαθούν με κάθε τρόπο να μπουν στην υψηλή κοινωνία. Και εγένετο Top of The Heap.

Το Top Of The Heap ήταν η πρώτη spin-off σειρά του «Παντρεμένοι με Παιδιά». Έδειχνε τον Βίνι (Λε Μπλανκ) να δουλεύει σε μια λέσχη πλουσίων ως γκαρσόνι, προσπαθώντας μαζί με τον πατέρα του να κάνουν απατεωνιές και όχι μόνο. Έδειχνε τη γειτόνισά του, Λίζι, να προσπαθεί να του δείξει τον έρωτα της στον Βίνι χωρίς επιτυχία.

Ο νεαρός από το Σικάγο είχε μάτια μόνο για την Κέλι (Κρίστινα Απλγκεϊτ), που εμφανίζεται και εδώ, και στο «Παντρεμένοι με Παιδιά». Την ίδια στιγμή ο Τσάρλι, προσπαθεί να πείσει τον γιο του να μπει (παρακαλώ όχι λογοπαίγνια) σε κάποια από τις οικογένειες που συναντά στη λέσχη που εργάζεται, να παντρευτεί κάποιο κορίτσι και να ζήσει ζωή χαρισάμενη ως προικοθήρας.

Ο Βίνι προφανώς δεν έχει ιδέα τι κάνει, δεν έχει καν πιστέψει ότι με ένα «how you doin'», όλες οι γυναίκες κολακεύονται και «λιώνουν», όπως αποδείχτηκε σε μια μεταγενέστερη σειρά.

Το Top of the Heap διήρκεσε επτά επεισόδια, από τον Μάρτιο ως τον Μάιο του 1991 και κόπηκε. Είναι εκεί, στις σκοτεινές γωνιές του YouTube, για να μας θυμίζει ότι οι μεγάλες επιτυχίες (Φιλαράκια), ξεκίνησαν από πειράματα κωμωδίας και αμήχανους χαρακτήρες.