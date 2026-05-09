Outlander: Κυκλοφόρησε το trailer του τελευταίο επεισοδίου

Μία από τις πιο επικές σειρές μυστηρίου φτάνει στο τέλος της μετά από 12 χρόνια και συνολικά 8 κύκλους. Την ερχόμενη εβδομάδα το Outlander ρίχνει οριστικά αυλαία και το Σάββατο (9/5) κυκλοφόρησε το trailer του τελευταίου επεισοδίου της σειράς.

Στην Ελλάδα, η σειρά προβάλλεται από το Netflix και το τελευταίο επεισόδιο θα μεταδοθεί στη χώρα μας το Σάββατο 16 Μαΐου. Εκεί θα μάθουμε οριστικά αν ο Τζέιμι πέσει νεκρός στη μάχη ή αν τελικά η «Σάσεναχ» Κλερ, θα αλλάξει τη ροή της ιστορίας. Παράλληλα αναμένεται να «κλείσουν» και οι ανοικτές παράλληλα ιστορίες.

Μέχρι τότε λίγα μπορούμε να καταλάβουμε από το trailer που κυκλοφόρησε το Starz.

Η σειρά Outlander

Το Outlander είναι τηλεοπτικό ιστορικό δράμα φαντασίας βασισμένο στην ομώνυμη σειρά βιβλίων της Νταϊάνα Γκάμπαλντοουν. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Ρόναλντ Ντ. Μουρ και έκανε πρεμιέρα στις 9 Αυγούστου 2014 στο αμερικανικό κανάλι Starz.

Η κεντρική ηρωίδα, Κλαιρ Ράνταλ, πρώην νοσοκόμα στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται στη Σκωτία, ταξιδεύει στο χρόνο, αφήνοντας το 1945, και μεταφέρεται στο 1745. Εκεί, γνωρίζει και ερωτεύεται έναν νεαρό Σκώτο, το Τζέημι Φρέιζερ, λίγο πριν την Εξέγερση των Ιακωβιτών.