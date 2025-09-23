Στην κατηγορία «ίδια κατάληξη» δοκιμάστηκε η σημερινή παίκτρια στον Τροχό της Τύχης του Star, η οποία έγινε η πρώτη στη νέα σεζόν, που καταφέρνει να λύσει τον γρίφο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Η παίκτρια είχε τα εξής γράμματα από το παιχνίδι: «λ», «π», «σ», «τ», «α», από τα οποία εμφανίστηκαν τα τρία τελευταία, ενώ η ίδια με τη σειρά της επίλεξε τα «κ», «ρ», «ν», «μ» και «ι».
Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι όλα τα γράμματα, που επίλεξε, εμφανίστηκαν στον γρίφο, με την ίδια να βρίσκει την απάντηση στον Τροχό της Τύχης: «Κοιτώνας, χειμώνας».
