Παναγιώταρου: «Ο σκύλος μου είναι ο πιο πιστός άντρας που έχει υπάρξει στη ζωή μου»

Ακόμη ένα υπονοούμενο που αφορά την προσωπική της ζωή άφησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, καθώς βρέθηκε μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», λέγοντας αυτή τη φορά πως ο σκύλος της είναι ο πιο πιστός άνδρας που είχε στη ζωή της.

Η Instagrammer, η οποία πριν από μερικές ημέρες επιβεβαίωσε τον χωρισμό της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη, παραδέχτηκε πως με τον Ρίτσι, τον σκύλος της κατάλαβε τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη.

«Ο Ρίτσι μπήκε στη ζωή μου πριν από 8 χρόνια και νομίζω ότι από τότε κατάλαβα τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι είναι ο πιο πιστός άντρας που έχει υπάρξει στη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα επαγγελματικά της σχέδια, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είπε: «Αυτή τη στιγμή δεν ετοιμάζω κάτι στην τηλεόραση» και σχολίασε για την επιστροφή του J2US:

«Το J2US επέστρεψε λίγο καθυστερημένα. Είναι το αγαπημένο μου πρότζεκτ. Ίσως επειδή πάντα λάτρευα τη μουσική και όταν είσαι καλός σε κάτι, το κάνεις με περισσότερο θάρρος. Πιστεύω θα τα πάει πολύ καλά και φέτος».

Ερωτώμενη αν θα επέστρεφε η ίδια στο μουσικό σόου, απάντησε: «Εμένα δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο, αλλά επειδή είχα κερδίσει το προτελευταίο με την Κατερίνα Λιόλιου, νομίζω ότι μετά από αυτό δεν έχεις όρεξη να κάνεις ξανά κάτι τέτοιο».