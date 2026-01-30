Παπαχαραλάμπους: «Αντιμετώπισα ένα πρόβλημα υγείας που επηρέασε την κινητικότητα μου - Ακόμη υπάρχει»

Μενού

H Άννα Μαρία Παπαχαλάμπους αποκάλυψε πως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας που επηρεάζει την κινητικότητα της.

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους | Glomex
Σε ένα βιωματικό δείπνο στο σκοτάδι βρέθηκε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η οποία μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως θα ήθελε να βλέπει τον κόσμο με άλλα μάτια αλλά και πως αντιμετώπιζει ένα πρόβλημα υγείας που συνεχίζει να την ταλαιπωρεί.

Συγκεκρίμενα, η ηθοποιός βρέθηκε μεταξύ αλλών celebrities, στην εκδήλωση όπου παρευρισκόμενοι, καλούνται να δειπνήσουν  στο απόλυτο σκοτάδι,αφήνοντας για λίγο στην άκρη την όραση τους.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής Happy Day η Άννα Μαρία Παπαχαράλαμπους, όταν ερωτήθηκε τι θα ήθελε να βλέπει με άλλα μάτια, η ίδια απάντησε: «Θα ήθελα να βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια. Έτσι όπως είανι δεν θέλω να τον βλέπω.

Στη συνέχεια, ερωτώμενη για το αν έχει αντιμετωπίσει ποτέ κάποιο πρόβλημα υγείας που επηρέασε κάποια από τις αισθήσεις της η ηθοποιός αποκάλυψε:

«Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας που επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα. Ακόμα υπάρχει αλλά το καταπολεμώ όσο γίνεται. Εκεί καταλαβαίνεις, ότι όταν έχεις κάτι δεδομένο, όταν αρχίζεις να το χάνεις, πόσο σημαντική είναι η υγεία μας».

 

