Το παρά λίγο τροχαίο του Γεράσιμου Γεννατά: «Ήθελε να με σκοτώσει στο φανάρι»

Ο αγαπημένος ηθοποιός Γεράσιμος Γεννατάς μίλησε σήμερα (6/1) στο ΣΚΑΙ, αναφερόμενος στην επιλογή του να βρίσκεται εκτός τηλεόρασης και θεάτρου, ενώ μοιράστηκε και ένα επικίνδυνο περιστατικό που του είχε συμβεί κατά την οδήγηση.

Αναφερόμενος στο παρά λίγο τροχαίο, με αφετηρία την ανθρώπινη αλλοτρίωση, είπε: «Η κοινωνία και το κράτος είναι μία οργανωμένη δομή που, ο μόνος λόγος ύπαρξής της, θα έπρεπε να είναι τον να μπορούμε να ζούμε αρμονικά.

Εμείς διεκδικούμε πέντε πόντους για την ύπαρξή μας ενώ πάνω από τα κεφάλια μας περνούν εκατομμύρια, βρίζοντας ο ένας τον άλλο σαν κτήνη».

Γεννατάς: «Ο άνθρωπος ήταν έτοιμος να με σκοτώσει»

«Όπως ποιος θα περάσει πρώτος το φανάρι. Εγώ χθες ένιωσα ότι κάποιος ήθελε να με σκοτώσει. Ακούς συνέχεια κάποιον να κορνάρει. Για ποιον λόγο; Εγώ έκανα ένα νόημα ότι θα ξεκινήσουμε.

Και έρχεται με τρομακτική ταχύτητα, τον έβλεπα, περνάει από πίσω μου, ένας άνθρωπος που ήταν πολύ επικίνδυνος. Δεν σου περιγράφω τι μου έλεγε, αλλά η ενέργειά του ήταν βγαίνω τώρα και μπορώ να σε σκοτώσω».