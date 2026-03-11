Το πείραγμα Βούλγαρη σε Χασαπόπουλο για όσους κάνουν σεξ στο αεροπλάνο: «Εσύ πολλά ξέρεις»

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασαν σήμερα (11/3) στο Κοινωνία, Ώρα Mega το βιβλίο που έχει γράψει μία αεροσυνοδός, η Μάντυ Σμιθ στο οποίο παρουσιάζει όσα έχει αντιμετωπίσει στα 30.000 πόδια, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά σε όσους κάνουν σεξ στις τουαλέτες, με τον διάλογο των παρουσιαστών του Megaz να είναι ιδιαίτερα απολαυστικός και να μη λείπουν τα πειράγματα.

Όταν η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε πως οι τουαλέτες του αεροπλάνου είναι πολύ μικρές λέγοντας πως «πιάνεται η ψυχή σου που μπαίνεις μόνος σους, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος της απάντησε: «Αφού έτσι και αλλιώς κοντά είσαι, δεν θες ευρυχωρία. Μην παίρνετε θέση σε αυτά τα πράγματα που δεν ξέρετε».

Όπως εξήγησε η συνεργάτιδα της εκπομπής η αεροσυνοδός λέει στο βιβλίο της πως συνήθως η ίδια δεν ενοχλεί τα ζευγάρια που κάνουν σεξ στις τουαλέτες του αεροπλάνου, αλλά περιμένει να τελειώσουν με τον Χασαπόπουλο να σχολιάζει: «Έτσι πρέπει να κάνουν οι αεροσυνοδοί. Να πας να χτυπάς την πόρτα τώρα;».

Ο διάλογος συνεχίστηκε ως εξής:

Ανθή Β.: Συγνώμη και άμα ο πιλότος χτυπήσει κενά αέρος;

Ιορδάνης Χ.: Έλα ρε συ τώρα, εκείνη την ώρα; Είναι καλύτερο αυτό να ξέρεις

Ανθή Β.: Ιορδάνη, δεν μπορώ.

Ιορδάνης Χ.: Άμα κουνάει και λίγο, είναι καλύτερα, να ξέρεις. Άμα πέσεις και σε κενό αέρος, ακόμα καλύτερα.

Όταν η συνεργάτιδα του Κοινωνία, Ώρα Mega ανέφερε πως τυχαίνει εκείνη την ώρα κάποιος επιβάτης να θέλει να πάει τουαλέτα, κάτι που έχει πάθει και η ίδια, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε: «Αυτοί είναι οι σπαστικοί».

Σε εκείνο το σημείο η Ανθή Βούλγαρη δεν άντεξε άλλο και απευθυνόμενη στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο του είπε: «Εσύ πολλά ξέρεις για την τουαλέτα του αεροπλάνου. Έχεις κάνει και πολλά ταξίδια».