Πέντε γυναίκες που λατρέψαμε μέσα από «κλασικές» ελληνικές σειρές και μιλάμε με τις ατάκες τους

Σε όλες τις σειρές υπάρχουν κάποιοι ρόλοι που είναι πιο αβανταδόρικοι με την ηθοποιό ή τον ηθοποιό που τους ενσαρκώνει να έχει στα κείμενά του όλες τις «ωραίες» ατάκες, τις οποίες άμα απογειώσει με την ερμηνεία του μπορεί να πάρει όλη τη σειρά πάνω του ακόμα και αν ο ρόλος του δεν είναι πρωταγωνιστικός.

Στη συνέχεια συγκεντρώσαμε πέντε γυναικείους ρόλους που λατρέψαμε από «κλασικές» ελληνικές κωμικές σειρές και κάποιες ατάκες τους αγαπήθηκαν τόσο πολύ που μπήκαν στην καθημερινότητά μας για τα καλά.

Σάσα Παπαδήμα - Ντόλτσε Βίτα

Λίγο πριν τη Σαμάνθα του Sex and the City, εμείς είχαμε τη Σάσα Παπαδήμα, την οποία ερμήνευσε μοναδικά στο Ντόλτσε Βίτα η αγαπημένη Κατιάνα Μπαλανίκα.

Αναμφίβολα είναι ο ρόλος που έκλεβε πάντα την παράσταση, κάτι που είχε προβλέψει η Άννα Παναγιωτοπούλου όταν της είχε πει ότι οι δημιουργοί της σειράς ήθελαν να της προτείνουν τον συγκεκριμένο ρόλο.

Από τις αμέτρητες ατάκες που είχε πετάξει στα δύο χρόνια της σειράς, ίσως αυτή που νικάει, μιας και κολλάει ταμάμ στον χαρακτήρα και το μπρίο της Σάσας ήταν το «με ένα κορμί ό,τι κάνω μη νομίζεις» που είχε πει στον Αντώνη όταν εκείνος είχε εντυπωσιαστεί από το σχέδιό της για να φέρει κοντά του πάλι τη Χριστίνα.

Σωσώ Παπαδήμα - Εγκλήματα

Ο πιο διαφορετικός γυναικείος ρόλος που έχουμε δει σε ελληνική σειρά ήταν αυτός της Σωσώς Παπαδήμα, τον οποίο ερμήνευσε μοναδικά η αξέχαστη Καίτη Κωνσταντίνου.

Όσο προχωρούσαν τα επεισόδια, τόσο πιο αξιολάτρευτα κακιά γινόταν η ηρωίδα με τις ατάκες της να κοντράρονται μεταξύ τους. Από το «έλα Αλέκο ήρθαν οι βλάχοι» που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της μέχρι τα «φύγε τώρα σε βαρέθηκα» και «σε ξέρασαν τα συκώτια μου» που γίνονται ξανά και ξανά memes στα social media, η Σωσώ μας έχει δώσει άφθονο υλικό.

Εμείς κρατάμε το «ουφ, πλήττω» που μας χάρισε την καλύτερη, ίσως, σκηνή της σειράς με τη Σωσώ να τρολάρει όλο το καστ πριν καν βγει η λέξη τρολ.

Ντένη Μαρκορά - Δύο Ξένοι

«Χριστέ μου, τι ντεκαντάνς»: άμα πεις αυτή την ατάκα δεν χρειάζεται να πεις ούτε όνομα ούτε σειρά ούτε να εξηγήσεις τίποτα παραπάνω. Ο άλλος έχει καταλάβει αμέσως ότι αναφέρεσαι στη θεά Ντένη Μαρκορά, την οποία είχε υποδυθεί μοναδικά η Ντίνα Κώνστα.

Όχι ότι ήταν η μόνη ατάκα, ίσα ίσα εάν ξεκινούσαμε να τις απαριθμούμε, η λίστα θα ήταν μεγάλη, αλλά η συγκεκριμένη ατάκα από το δεύτερο επεισόδιο της σειράς έχει γίνει το σήμα κατατεθέν της και γίνεται ξανά και ξανά viral σε social media.

Θεοπούλα Τζίνη - Στο Παρά Πέντε

Το «κόβεται το σεξ;» ίσως ήταν η πρώτη ατάκα της Θεοπούλας από το Παρά Πέντε που έγινε σλόγκαν, αλλά τα τελευταία χρόνια μια άλλη ατάκα που είχε πει με τον μοναδικό της τρόπο η αγαπημένη Έφη Παπαθεοδώρου έχει κλέψει τα πρωτεία ακόμα και από το «θραύση».

«Σπύρο μου, εμείς σε ευχαριστούμε - Όρθια» είχε πει σε επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της σειράς η Θεοπούλα στον Σπύρο (Γιώργο Καπουτζίδη) και οι φαν της σειράς έχουν αναβιώσει τη σκηνή τόσες πολλές φορές στα social media που μέχρι και ο δημιουργός της σειράς το είχε επισημάνει σε συνέντευξή του, λέγοντας πως ενίοτε κάποιες ατάκες εκείνος τις έχει ξεχάσει, αλλά του τις θυμίζουν οι φαν που βλέπει να τις χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους.

Αμαλία Αντωνοπούλου - Στο Παρά Πέντε

Μένοντας στο Παρά Πέντε μια φράση θα πούμε «Βιργινία, δεν είσαι σωστή συνάδελφος» και μάλλον δε χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ποια το είπε: η «Αμαλία» Ζέτα Μακρυπούλια.

Περιγράφοντας στον Σπύρο τι τράβαγε στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε από τη συνάδελφό της, η οποία είχε βαλθεί να την εξοντώσει κυριολεκτικά, η Αμαλία πετάει την ατάκα - κλειδί με την οποία θεωρεί ότι πήρε το αίμα της πίσω.

Η ατάκα «έγραψε» στη συνείδηση των φαν της σειράς με αποτέλεσμα να έχει γίνει σλόγκαν όταν θέλει κανείς να περιγράψει καταστάσεις στα επαγγελματικά του και όχι μόνο.