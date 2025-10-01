Μενού

People We Meet on Vacation: Το Netflix έδωσε το πρώτο teaser της ταινίας με το πιο ωραίο love story

Βασισμένο στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Έμιλι Χένρι

Reader symbol
Newsroom
People We Meet On Vacation
Teaser της ταινίας People We Meet On Vacation | YouTube/Netflix
  • Α-
  • Α+

Το ομώνυμο best-seller μυθιστόρημα της Έμιλι Χένρι, η οποία είναι καταπληκτική στο να γράφει ρομαντικές ιστορίες - όσοι έχετε διαβάσει βιβλία της, το ξέρετε- έρχεται τον Ιανουάριο στην μικρή οθόνη, με πρωταγωνιστές τους Έμιλι Μπέιντερ και Τομ Μπλάιθ.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της rom-com ταινίας, χαρίζοντάς μας μια μικρή γεύση από τους δύο πρωταγωνιστές, τον Άλεξ και την Πόπι, που αν και ζουν σε διαφορετικές πόλεις, περνούν τα καλοκαίρια μαζί.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

TV MEDIA