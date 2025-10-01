People We Meet on Vacation: Το Netflix έδωσε το πρώτο teaser της ταινίας με το πιο ωραίο love story

Το ομώνυμο best-seller μυθιστόρημα της Έμιλι Χένρι, η οποία είναι καταπληκτική στο να γράφει ρομαντικές ιστορίες - όσοι έχετε διαβάσει βιβλία της, το ξέρετε- έρχεται τον Ιανουάριο στην μικρή οθόνη, με πρωταγωνιστές τους Έμιλι Μπέιντερ και Τομ Μπλάιθ.
Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της rom-com ταινίας, χαρίζοντάς μας μια μικρή γεύση από τους δύο πρωταγωνιστές, τον Άλεξ και την Πόπι, που αν και ζουν σε διαφορετικές πόλεις, περνούν τα καλοκαίρια μαζί.
