Άναυδοι όλοι με τον Πέτρο Κωστόπουλο: «Γύριζα τσόντα χθες το βράδυ, μην κάνετε έτσι»

Τους ξάφνιασε όλους ο Πέτρος Κωστόπουλος με την ατάκα που είπε το πρωί της Κυριακής (08/02) στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Πέτρος-Κωστόπουλος
O Πέτρος Κωστόπουλος | Glomex
Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1, ο Πέτρος Κωστόπουλος προκάλεσε αμηχανία στο πλατό με μια αιφνιδιαστική ατάκα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Κατερίνα Καραβάτου ρώτησε τους συνεργάτες της πώς πέρασαν το σαββατόβραδο. Ο Π. Κωστόπουλος απάντησε ότι είδε Netflix, αλλά όταν ρωτήθηκε αν «γύριζε ή έβλεπε», απάντησε με χιούμορ: «Γύριζα τσόντα», αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Η Καραβάτου έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν το εννοούσε κυριολεκτικά, ενώ ο ίδιος ο Π. Κωστόπουλος πρόσθεσε: «Δεν είναι κακιά λέξη, μην κάνετε έτσι», κρατώντας το κλίμα ανάλαφρο και παιχνιδιάρικο.

