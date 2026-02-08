Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1, ο Πέτρος Κωστόπουλος προκάλεσε αμηχανία στο πλατό με μια αιφνιδιαστική ατάκα.
Όλα ξεκίνησαν όταν η Κατερίνα Καραβάτου ρώτησε τους συνεργάτες της πώς πέρασαν το σαββατόβραδο. Ο Π. Κωστόπουλος απάντησε ότι είδε Netflix, αλλά όταν ρωτήθηκε αν «γύριζε ή έβλεπε», απάντησε με χιούμορ: «Γύριζα τσόντα», αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.
Η Καραβάτου έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν το εννοούσε κυριολεκτικά, ενώ ο ίδιος ο Π. Κωστόπουλος πρόσθεσε: «Δεν είναι κακιά λέξη, μην κάνετε έτσι», κρατώντας το κλίμα ανάλαφρο και παιχνιδιάρικο.
