Πηνελόπη Πλάκα: «Έκανα φανουρόπιτα και έλεγα δείξε μου, Άγιε Φανούριε, να μείνω ή να φύγω από τη σχέση;»

Η Πηνελόπη Πλάκα ήταν καλεσμένη χθες (28/4) στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε για την προσωπική της ζωή και το αν θέλει να κάνει οικογένεια, ενώ αναφέρθηκε και στη φανουρόπιτα που είχε κάνει προκειμένου να δει εάν έπρεπε να μείνει ή να φύγει από μία σχέση.

«Μικρή έλεγα πως μέχρι τα 30 θέλω να κάνω οικογένεια. Είμαι 34 και δεν έχει συμβεί», είπε η γνωστή ηθοποιός χωρίς να κρύψει ότι «οι γονείς μου μου λένε “κάνε ένα παιδάκι, μην μείνεις μόνη σου”».

Τόνισε δε ότι με την πάροδο των χρόνων έχει αφήσει πίσω της τα στερεότυπα που θέλουν τη μητρότητα μονόδρομο για τη γυναίκα, λέγοντας: «Εγκατέλειψα το στερεότυπο ότι η μητέρα πρέπει να γίνει σύντομα και ότι "πρέπει" να γίνει, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει».

«Στο οικογενειακό μου περιβάλλον είχα μια γυναίκα που έκανε την καριέρα της. Τη θαύμαζα πάρα πολύ και μου έλεγε η γιαγιά μου: "Τη θαυμάζεις, αλλά εσύ να βρεις έναν άνθρωπο να κάνεις παιδιά". Και έλεγα "τι μου λέει τώρα;".

Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι ωραίο πράγμα να είσαι ελεύθερος. Δεν ξέρω αν θα βρω έναν άνθρωπο να κάνω οικογένεια και παιδιά, αλλά και το να είσαι ελεύθερος είναι πολύ ωραίο», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Πηνελόπη Πλάκα.

«Έλεγα "δείξε μου, Άγιε Φανούριε, ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω"»

Η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε στο Καλύτερα Αργά ότι «εγώ για τρία χρόνια ήμουν ελεύθερη, δεν είμαι πια. Συνειδητά ήθελα να είμαι ελεύθερη, μου άρεσε η ελευθερία μου. Δεν είχα μείνει ποτέ μόνη μου.

Από τα 18 μέχρι τα 31 ήμουν διαρκώς σε σχέση. Προφανώς, λόγω ανασφαλειών μπορεί να βρισκόμουν σε σχέσεις με ανθρώπους που πραγματικά δεν ήθελα να βρίσκομαι».

Ακόμα παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν έχει κάνει φανουρόπιτα για να πάρει ένα σημάδι για το αν θα έπρεπε να μείνει ή να φύγει από μία σχέση.

«Μια φορά έκανα φανουρόπιτα και έλεγα "δείξε μου, Άγιε Φανούριε, ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Nα μείνω ή να φύγω από τη σχέση”».

Έτσι έλεγαν , ότι οι ελεύθερες κοπέλες κάνουν φανουρόπιτα

Ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι σύνδεση θέλει με τη θρησκεία. Εγώ ας πούμε λέω, θέλω να μου δείξεις τον δρόμο. Είναι αυτός ο κατάλληλος άνθρωπος για μένα ή δεν είναι;

Εκεί λοιπόν που έκανα τη φανουρόπιτα, η οποία ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη, μαγειρεύω εξαιρετικά εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν πρέπει να είμαι σε αυτή τη σχέση. Τώρα δεν ξέρω πώς το κατάλαβα αυτό», είπε χαρακτηριστικά η Πηνελόπη Πλάκα.