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«Το πολυτιμότερο πλάσμα μου»: Η συγκίνηση της Βίκυς Σταυροπούλου για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα

Η Βίκυ Σταυροπούλου συγκίνησε με την ανάρτησή της για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση. Η φωτογραφία που ανήρτησε.

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Γάμος της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση | Instagram
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Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία καμάρωσε την κόρη της, Δανάη Μπάρκα, να ντύνεται νυφούλα στο πλευρό του αγαπημένου της, Φάνη Μπότση.

Η αγαπημένη ηθοποιός δεν μπόρεσε να κρύψει τη βαθιά της συγκίνηση και μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, αναρτώντας όμορφα στιγμιότυπα από το μυστήριο.

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Οι φωτογραφίες συνοδεύτηκαν από μια πραγματική κατάθεση ψυχής, ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, περηφάνια και ολόθερμες ευχές για το νέο ξεκίνημα του ζευγαριού.

Χαρακτηριστικά, η Βίκυ Σταυροπούλου έγραψε:

«Στη δύση του ήλιου στο ξωκλήσι ενός λόφου χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του!

Για την Δανάη και τον Φάνη ανατέλλει μια καινούργια ζωή  που εύχομα να είναι γεμάτη αγάπη και φως σαν τις ψυχές τους»

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