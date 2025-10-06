Porto Leone spoiler: Αλεξάνδρα και Άντζελα συμμαχούν για να πάρουν εκδίκηση για τον φόνο του Στράτου

Η Αλεξάνδρα και η Άντζελα συμμαχούν στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha, «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια», με σκοπό να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατο του Στράτου.

Όπως αναφέρει το MyTV, η Αλεξάνδρα δεν πρόκειται να ηρεμήσει αν δεν τιμωρήσει τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή του Στράτου. Η θέλησή της να εκδικηθεί τον Γρηγόρη και την οικογένεια Βούλγαρη είναι τόσο μεγάλη, που είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να πετύχει τον στόχο της.

Στο πρόσωπο της Άντζελας, η Αλεξάνδρα βρίσκει την κατάλληλη σύμμαχο χωρίς να γνωρίζει ότι η Άντζελα ήταν η αγαπημένη του Στράτου.

Η γυναίκα λοιπόν αποφασίζει να την πλησιάσει και να της ζητήσει να συνεργαστούν προκειμένου να εκδικηθούν τον πραγματικό φονιά του γιου της.

Η Άντζελα ξαφνιάζεται, μια και θεωρεί πως ο δολοφόνος του Στράτου έχει ήδη συλληφθεί.

Όμως η Αλεξάνδρα την ενημερώνει ότι δεν ευθύνεται ο Κονταράς για τον χαμό του παιδιού της. Της εξηγεί πως ο γιος μιας ευκατάστατης οικογένειας του Πειραιά σκότωσε το παιδί της και πως οι γονείς του τον καλύπτουν, ενώ ξέρουν την αλήθεια. Η ίδια όμως δεν θα ησυχάσει αν δεν τους εκδικηθεί, αν δεν τους καταστρέψει.

Η Άντζελα την ακούει σαστισμένη, ενώ μέσα της πονάει βαθιά για τον χαμό του ανθρώπου που αγάπησε όσο κανέναν. Όπως της τονίζει η Αλεξάνδρα, αυτό που θέλει είναι να καταφέρει να εισχωρήσει στην οικογένεια Βούλγαρη και να κάνει πράξη όσα της λέει. Και φυσικά θα την πληρώνει κανονικά.

Η Άντζελα, μετά από σκέψη, δέχεται. H Αλεξάνδρα αρχίζει αμέσως την... εκπαίδευση της κοπέλας, βρίσκοντας μάλιστα και τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρει να τη βάλει για τα καλά στην οικογένεια Βούλγαρη, ώστε να την ισοπεδώσει.

