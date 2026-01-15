«Πώς παίρνουμε το 100;»: Η Εύη Βατίδου θυμήθηκε στο TikTok την αξέχαστη ατάκα στον Κούγια

Με ένα live βίντεο στο TikTok η Εύη Βατίδου μάς πήγε πίσω στον Μάρτιο του 2004, όταν ενώ προσπαθούσε το «πορθήσει» τα κεντρικά του καναλιού «Alter» ο Αλέξης Κούγιας, της ζήτησε να καλέσει το 100.

Η απάντηση της κας Βατίδου: «Πώς παίρνω το 100;». Φάση «ψάχνω το κινητό μου ενώ το κρατάω», ανθρώπινα πράγματα. Σκοπός της εισβολής του δικηγόρου και συζύγου της, ήταν να βγει στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, καθώς θεωρούσε ότι είχαν ειπωθεί ανακρίβειες για τον ίδιο.

Στην έφοδό του ο κ. Κούγιας, έκανε και το επίσης αείμνηστο ρεσάλτο πάνω από την καγκελόπορτα του κτιρίου, μόνο για να του επισημάνει, στιγμές μετά η κα Βατίδου, πως η πύλη ήταν ανοιχτή και απλά έπρεπε να τραβήξει το χερούλι και όχι, τα παραπάνω δεν τα έγραψε το ChatGPT, έτσι ήτο η τιβί παιδιά μου.

Η Εύη Βατίδου μάς πήγε «πίσω»

Τώρα, η Εύη Βατίδου, σε live της στα social media, αναπόλησε σε αυτοσαρκαστιό τόνο το σημείο του βίντεο όπου ο Αλέξης Κούγιας της δίνει το κινητό του και της λέει «πάρε το 100», με την ίδια να σαστίζει και να ρωτάει «πώς παίρνουμε το 100;».

Περιέγραψε: «Πάει στον εισαγγελέα υπηρεσίας για να απαγορέψει στον Τριανταφυλλόπουλο να βγάλει την εκπομπή. Εφόσον δεν τον έβγαζαν στο τηλέφωνο, είπε θα πάω εκεί να μπω στο στούντιο. Λέω "θα έρθω και εγώ"» (famous last words).

Και έτσι, «Φτάσαμε που λέτε, πάει να ανοίξει την πόρτα, δεν μπορεί. Μου λέει πάρε το 100. Είχε μπει τότε στις σταθερές γραμμές το 210. Εγώ δεν ήξερα αν από το κινητό έπρεπε να βάλεις 210-100 ας πούμε ή αν θα σε βγάλει κατευθείαν στην Άμεσο Δράση. Και ρώτησα απλά «πώς παίρνουν το 100;», και έτσι μου κατσικώθηκε».