Πόσοι συντονίστηκαν στην ΕΡΤ για «Μεγάλη Χίμαιρα» και «Eurovision» - Αναλυτικά τα ποσοστά

Με ένα πεντάωρο πρόγραμμα εγκαινίασε επί της ουσίας το δεύτερο μισό της σεζόν το Πρώτο Κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Στη σκιά βέβαια μεγάλων θεμάτων που προέκυψαν στην επικαιρότητα όπως ο θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη, η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, το μπλοκάρισμα στο FIR Αθηνών και η κλιμάκωση στα μπλόκα των αγροτών.

Η βραδιά της παρουσίασης των 28 φιναλιστ των δύο ημιτελικών της Eurovision που θα οδηγήσουν στον Εθνικό Τελικό και στην επιλογή του καλλιτέχνη και του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στον επετειακό 70ο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού τον Μάϊο στην Αυστρία, παρακολουθήθηκε συνολικά από 231.091 τηλεθεατές με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται σε 5,8% στο σύνολο και 6,1% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 – 54. Tο υψηλότερο ποσοστό 7,3% σημειώθηκε στις γυναίκες ηλικίας 25 – 44.

Καλύτερα τα πήγε το διπλό επεισόδιο της πρεμιέρας της «Μεγάλης Χίμαιρας» που ακολούθησε αμέσως μετά. Στη συχνότητα του Πρώτου Καναλιού συντονίστηκαν 403.655 τηλεθεατές με το τελικό μερίδιο να διαμορφώνεται σε 10,7% στο σύνολο του κοινού και 7% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Τα υψηλότερα νούμερα σημειώθηκαν στο κοινό ηλικίας 65 ετών και άνω δηλαδή 16,8% και στην ηλικιακή κατηγορία γυναικών 55 – 64 που παρακολούθησαν τη μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή σε ποσοστό 14,2%.

θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι η «Μεγάλη Χίμαιρα» έχει μέχρι στιγμής καταγράψει και ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX, καθώς οι προβολές ξεπέρασαν στις 3 πρώτες μέρες που ήταν διαθέσιμα on demand τα 2 πρώτα επεισόδια τις 600.000.