Πρεμιέρα για «Πρωινό», «Buongiorno» και «Happy Day»: Η πρώτη καλημέρα από Λιάγκα, Σκορδά, Τσιμτσιλή

Πρεμιέρα έκανε σήμερα η «infortainment» ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, τη Φαίη Σκορδά στο Mega και τη Σταματία Τσιμτσιλή στον Alpha να καλημερίζουν το τηλεοπτικό κοινό.

Ο Γιώργος Λιάγκας από «Το Πρωινό» είπε μεταξύ άλλων: «Καλημέρα, καλή σεζόν να έχουμε. Επειδή έχω πάντα άγχος τα πρώτα λεπτά της πρώτης εκπομπής κάθε χρονιάς, μην μιλήσω πολύ... Θα τα κάνω σαλάτα. Πάμε να υποδεχτούμε τους παλιούς και νέους συνεργάτες μου».

Μετά τις αγκαλιές και τους χορούς, ο καθένας έκατσε στη θέση του στο πάνελ και καλημέρισαν το κοινό: «Πάμε χορέψτε. Έτσι, με χαρά ξεκινάει το Πρωινό» είπε ο Γιώργος Λιάγκας, προτού μοιράσει λουλούδια και «στόχους».

Πρεμιέρα για Buongiorno και Happy Day: Τι είπαν οι παρουσιάστριες

Με Άννα Βίση «καλημέρισε» το κοινό της η Φαίη Σκορδά: «Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα και στον Alpha Κύπρου από τον οποίο θα μας βλέπετε ζωντανά. Καλημέρα και στην Κύπρο».

«Έχουμε νέες προσθήκες, αισθάνομαι μία μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί με τους περισσότερους είμαστε φίλοι, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν» είπε η Φαίη Σκορδά, παρουσιάζοντας το πάνελ της.

Με χαμόγελο και θετική διάθεση, δίνοντας το έναυσμα για μία χαρούμενη και λαμπερή ημέρα, υποδέχτηκε τη γνώριμη παρέα φίλων. Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου και Κώστας Φραγκολιάς, είναι στο πλευρό της και φέτος.

«Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πως περνούν τα χρόνια γιατί με εσάς περνούν πολύ όμορφα. Είστε ο έρωτας μας, η παρέα μας, το ξύπνημα μας, το πρωινό μας καφεδάκι. Είναι μια πολύ όμορφη συνήθεια που, πραγματικά, μπορεί να γκρινιάζουμε στο τέλος της σεζόν γιατί συνοδεύεται από ένα πολύ άγριο ξύπνημα αλλά μας λείπετε γρήγορα και ανυπομονούμε να γυρίσουμε σε εσάς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ειδικά αυτές τις 15 ημέρες της προετοιμασίας, μέχρι να βγούμε στον αέρα, θέλω να σας πω ότι ζούμε γι’ αυτή την πρώτη καλημέρα και για την καθημερινότητα που θα μπει και πάλι στον ρυθμό. Είστε ο έρωτα μας, ελπίζουμε να είμαστε και εμείς γιατί μας άρεσαν πάρα πολύ μηνύματα που μας λέγατε», πρόσθεσε.