Πρεμιέρα για «Το σόι σου» - Πότε αρχίζουν «Μια νύχτα μόνο», «Γιατρός», «Ράδιο Αρβύλα» και άλλα 6 νέα προγράμματα

Σε μια πρωτοφανή «επίθεση» προχωρούν άμεσα οι τηλεοπτικοί σταθμοί επιχειρώντας να κατακτήσουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο τηλεθέασης. Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου στις 20.00 το βράδυ ο Alpha βγάζει στον «αέρα» τον πολυσυζητημένο νέο κύκλο της διαχρονικά αγαπημένης κωμικής σειράς «Το σόι σου» και μάλιστα με διπλό επεισόδιο.

Θα ακολουθήσει στις 22.00 η πρεμιέρα του τρίτου και τελευταίου κύκλου της σειράς «Ο Γιατρός» με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 21.00 το Mega ρίχνει στον ανταγωνισμό του «prime time» τη νέα μεγάλη του δραματική παραγωγή «Μια νύχτα μόνο» με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Εν συνεχεία η σειρά θα προβάλλεται από Κυριακή έως Τρίτη στις 21.00.

Έρχονται Ράδιο Αρβύλα, Boomers και VINYΛΙΟ

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21.00 έρχεται η ώρα του ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα του «Δικαστή» με διπλό επεισόδιο τη νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη η οποία είναι ήδη διαθέσιμη στο ANT1 +. Εν συνεχεία η σειρά θα προβάλλεται Κυριακή και Δευτέρα στις 22.30.

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου επιστρέφουν στον ΑΝΤ1 οι «Ράδιο Αρβύλα» στις 20.00. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 20:00, η εκπομπή του Αντώνη Κανάκη και των συνεργατών του θα αγγίξει με τη ματιά του όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά και τα σημαντικότερα του καλοκαιριού. Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου επιστρέφουν και οι «Boomers», αλλά και το «VINYΛΙΟ».

Πρεμιέρα για Τσουβέλα και Χαραλαμπούδη

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα στο Open το νέο μαγκαζίνο «Real View» με οικοδέσποινες τις Έλενα Χριστοπούλου, Σοφία Μουτίδου, Δάφνη Καραβοκύρη και Ελίνα Παπίλα. Η εκπομπή θα προβάλλεται ζωντανά από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21.00 με δίωρη διάρκεια, παρουσία κοινού στο στούντιο και καλεσμένων.

Η κωμική σειρά «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» στον ΣΚΑΪ την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 21.00, με τους Αλέξανδρο Τσουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM πίσω από τις κάμερες. Από το ΤΟΤΕ, που είναι τα ‘90s, έρχονται οι «βασιλιάδες της νοσταλγίας», με την Έλενα Χαραλαμπούδη να υποδύεται τη Σούλα και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, τον Τάκη. Στο ΤΩΡΑ, που είναι το 2025, βλέπουμε το «ζευγάρι της διπλανής πόρτας», τη Βαλέρια και τον Σπύρο.

Την ίδια μέρα στις 22.30 στον ΑΝΤ1 ξεκινά να γράφεται ο επίλογος για τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» με πρωταγωνιστές τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Νίκο Κουρή. Ο τρίτος κύκλος με τον υπότιτλο «Η τελευταία πράξη» θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 22.30.

