Πριν τις τελικές υπογραφές Λιάγκας – ΑΝΤ1: Στο τραπέζι βραδινή εκπομπή - Τι αλλάζει στο «Πρωινό»

Οριστικοποιείται το πλαίσιο της συμφωνίας του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1 μετά από μια περίοδο σκληρής και επίπονης διαπραγμάτευσης που περιελάμβανε πολλές σπόντες και μπηχτές του παρουσιαστή από τον «αέρα» του «Πρωινού».

Η τελευταία συνάντηση του παρουσιαστή με τα στελέχη του ΑΝΤ1 πήγε σαφώς καλύτερα από τις προηγούμενες. Η διάρκεια του «Πρωινού» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν μειώνεται σύμφωνα με τις επιθυμία και του Γιώργου Λιάγκα.

Η πρωινή εκπομπή θα ξεκινά στις 10.00 και θα ολοκληρώνεται στις 12.30 με διατήρηση του Infotainment χαρακτήρα της αλλά περισσότερο lifestyle προσανατολισμό.

Τα ραντεβού με τους υπάρχοντες συνεργάτες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί εξ’ ου και οι δηλώσεις τους στις τηλεοπτικές κάμερες. Πρώτη ανακοίνωσε την αποχώρησή της η Δέσποινα Καμπούρη αφού πρώτα είχε υπάρξει συνάντηση με τα στελέχη του καναλιού.

Ακολούθησε η ενημέρωση του Πάνου Κατσαρίδη ο οποίος ενημερώθηκε πως δεν θα ενεργοποιηθεί το «+1» στο συμβόλαιό του εμφανώς απογοητευμένος δήλωσε στην κάμερα του «Happy Day» πως ο κύκλος του στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 κλείνει και πως δεν ήταν δική του επιλογή η εν λόγω εξέλιξη.

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Ο Τάσος Τεργιάκης παραμένει στην εκπομπή, η Γιώτα Κηπουρού αποχωρεί και εκκρεμεί το θέμα της Φωτεινής Πετρογιάννη. Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις συνεργατών που εμφανίζονται στα παράθυρα αλλά και μελών της συντακτικής ομάδας σε όλες τις βαθμίδες.

Ο Γιώργος Λιάγκας φαίνεται πως παίρνει από τη δύσκολη διαπραγμάτευση ένα ακόμη ζητούμενό του. Παρουσία στη Late Night ζώνη μέσω μιας νέας βραδινής εκπομπής.

Η νέα εκπομπή δεν πρόκειται να βγει στον «αέρα» πριν τις αρχές του 2027 καθώς ο παρουσιαστής αρχικά θα δώσει βαρύτητα στο «Πρωινό».