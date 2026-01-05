«Πρόλαβες να ζήσεις;»: Συγκινούν οι παρουσιάστριες που συντρόφευσαν τον Γιώργο Παπαδάκη

Την περασμένη άνοιξη ο Γιώργος Παπαδάκης έχοντας αποφασίσει πως είναι η τελευταία του χρονιά στο «Καλημέρα Ελλάδα», την εκπομπή που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη, κάλεσε στο πλευρό του τους συνεργάτες που πέρασαν από δίπλα του αυτά τα 34 χρόνια μέσα από τα οποία έγραψε τηλεοπτική Ιστορία.

Είχαν τότε την ευκαιρία να του πουν από κοντά τα δικά τους «ευχαριστώ» για τη συνεργασία τους και να τον αποχαιρετήσουν από την τηλεόραση. Ο θάνατος του δημοσιογράφου λίγους μόλις μήνες μετά τους σόκαρε όλους και όπως περιγράφει η Τατιάνα Στεφανίδου στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, μια ερώτηση γυροφέρνει στο μυαλό πολλών «πρόλαβες να ζήσεις;».

Τα «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη από τις παρουσιάστριες που τον συντρόφευσαν στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Τατιάνα Στεφανίδου

Με ένα κείμενό της στο tlife, η Τατιάνα Στεφανίδου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με λίγες σκέψεις:

«Γιώργο μου,

Ο θάνατός σου μας σόκαρε όλους. Ήταν τόσο ξαφνικός και τόσο άδικος, που ακόμη και σήμερα η σκέψη δυσκολεύεται να τον αποδεχτεί. Το σοκ μπλέκεται με μια βαθιά, σιωπηλή θλίψη και μια ερώτηση επιστρέφει επίμονα στο μυαλό μου:

πρόλαβες να ζήσεις;

Η τελευταία μας συνάντηση ήταν στην αποχαιρετιστήρια εκπομπή σου στον ΑΝΤ1. Εκείνη τη μέρα βίωνες ήδη ένα πένθος. Το τέλος μιας μακράς και εμβληματικής πορείας. Το τέλος της καθημερινής επικοινωνίας με τον κόσμο. Την παραδοχή πως ακόμη και οι πιο μεγάλες διαδρομές στην τηλεόραση κάποτε ολοκληρώνονται.

Θυμάμαι καθαρά τι σου είπα τότε. Σου μίλησα με ειλικρίνεια και αγάπη: ότι τώρα ξεκινά μια άλλη ζωή.

Χωρίς το ξυπνητήρι των τριών τα ξημερώματα.

Χωρίς την πίεση και την τοξικότητα της καθημερινής τηλεοπτικής μάχης.

Με περισσότερο χρόνο για καφέδες με φίλους, για ταξίδια, για απλές στιγμές.

Για ζωή.

Και σήμερα αναρωτιέμαι: πόσο από όλα αυτά πρόλαβες να χαρείς;

Πόσο πρόλαβες να ζήσεις την οικογένειά σου χωρίς εκκρεμότητες και deadlines;

Πόσα πρωινά ξύπνησες χωρίς άγχος, χωρίς βάρος, χωρίς την ασφυκτική ευθύνη της καθημερινότητας;

Πόσο κράτησε αυτή η αίσθηση ελευθερίας;

Λίγους μήνες μόνο.

Μια μικρή ανάσα.

Η ζωή κυλάει τρομακτικά γρήγορα. Κι εσύ, ως αιώνιος έφηβος, γεμάτος πάθος για τη δουλειά, είμαι σίγουρη πως ένιωθες ότι έχεις ακόμη χρόνο. Το μυαλό μένει νέο, η ψυχή το ίδιο. Το σώμα όμως δεν ακολουθεί πάντα. Και κάποια στιγμή μας προδίδει.

Ήσουν μαχητής μέχρι το τέλος.

Δεν εγκατέλειψες ποτέ.

Έφυγες όρθιος.

Αντίο, Γιώργο μου.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά σου και στους ανθρώπους που σε αγάπησαν».

Βίκυ Χατζηβασιλείου

Με μια ανάρτησή στο Instagram η Βίκυ Χατζηβασιλείου είπε το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη με τον οποίο συνεργάστηκαν εννέα χρόνια. «Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν. Απλώς αλλάζουν θέση μέσα μας. Εννέα χρόνια δίπλα σου έμαθα πως η μέρα δεν αρχίζει με φως, αλλά με ευθύνη. Έμαθα ότι το «καλημέρα» δεν είναι λέξη· είναι στάση ζωής.

Να στέκεσαι όρθιος ακόμη κι όταν η μέρα σε λυγίζει. Να λες την αλήθεια με θάρρος αγνοώντας την επίγνωση ότι αυτή βαραίνει. Τώρα η φωνή σωπαίνει,

μα ο απόηχος μένει. Στις λέξεις που ειπώθηκαν, στις σιωπές που σεβάστηκαν, στα βλέμματα που έμαθαν να μην φοβούνται την αλήθεια. Ο χρόνος δεν σβήνει τους ανθρώπους που μας διαμόρφωσαν.

Τους μετατρέπει σε πυξίδα. Θα την κρατήσω για πάντα μέσα μου Γιώργο. Σε ευχαριστώ για το μαζί. Για το πριν. Για το πολύ και το λίγο. Γι' αυτά που μοιραστήκαμε και για όσα με αξιοπρέπεια σιωπήσαμε. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου».

Αλεξάνδρα Καϋμένου

Με ένα «Αντίο» ένα «Ευχαριστώ» και μια φωτογραφία με φιλί αποχαιρετισμού στον Γιώργο Παπαδάκη τον αποχαιρέτησε η Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Ο Γιώργος Παπαδάκης με την Αλεξάνδρα Καϋμένου | Instagram

Χρύσα Φώσκολου

«Όταν χτύπησε το τηλέφωνο, είπα "τι λέτε μωρέ;". Ήταν η πρώτη αντίδραση μόλις τα πρώτα λεπτά, δεν θες να το πιστέψεις. Πέρασε ώρα. Ώσπου πρέπει να πεις αντίο. Μα τι να πεις. Πώς να συμβιβαστείς με την είδηση αυτή όταν κάθε μέρα μου έλεγες "να μην συμβιβάζεσαι μικρή με τίποτα". Περάσαμε δύσκολες και εύκολες ημέρες όλες όμως είχαν πάντα ένα μάθημα "γίνε καλύτερη, προσπάθησε, μην αφήνεις τίποτα στην τύχη του, μεγάλωσε. Όλα ήταν μαθήματα από το πρώτο τηλεφώνημα στις 03:45 ως το τελευταίο στις 23:00. Δεν θα πούμε αντίο έλεγες ότι αυτά δεν σου αρέσουν. Θα πούμε "γεια"», έγραψε η Χρύσα Φώσκολου και μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία.

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τη Χρύσα Φώσκολου | Instagram

Μαρία Αναστασοπούλου

«Με τη συνέπεια και την επιμονή του διαμόρφωσε τα πρωινά μας και -χωρίς να το επιδιώκει- διαμόρφωσε κι ανθρώπους. Έδειξε πως η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο εικόνα και λόγια, αλλά καθημερινός μόχθος.

Κλείνει μια εποχή που είχε ξυπνητήρι πολύ νωρίς και εκείνον να λέει φωναχτά "Καλημέρα Ελλάδα" σε όλους μας. Τώρα σιωπή, σεβασμός κι ευγνωμοσύνη», έγραψε η Μαρία Αναστασοπούλου για τον Γιώργο Παπαδάκη.

Η ανάρτηση της Μαρίας Αναστασοπούλου για τον Γιώργο Παπαδάκη | Instagram

Μπάγια Αντωνοπούλου

«Καλό σου ταξίδι Γιώργο μας», έγραψε η Μπάγια Αντωνοπούλου.

Το «αντίο» της Μπάγιας Αντωνοπούλου | Instagram

Ράνια Θρασκιά

«Αντίο και Ευχαριστώ», έγραψε η Ράνια Θρασκιά αποχαιρετώντας τον Γιώργο Παπαδάκη με ένα κοινό της στιγμιότυπο από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ράνια Θρασκιά και Γιώργος Παπαδάκης | Instagram