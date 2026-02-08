Ψηλά οι «Μπαμπάδες» στον Alpha, ικανοποιητική πρεμιέρα για τους «Αθώους» στο Mega

Βράδυ με πρεμιέρες ήταν αυτό της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου με τον Alpha να λανσάρει τη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπά Σ’ αγαπώ» και στο Mega να κάνουν πρεμιέρα οι «Αθώοι» βασισμένοι στο μυθιστόρημα «Ο Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.

Όσον αφορά στην οικογενειακή σειρά το πρώτο επεισόδιο με τίτλο «Τρέχα μπαμπά, τρέχα» κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο της Nielsen με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 18,7% και 809.000 τηλεθεατές ενώ ακόμη ψηλότερα βρέθηκε στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 – 54 σημειώνοντας 20,2%.

Η πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής εποχής του Mega με το πρώτο επεισόδιο να τιτλοφορείται «Ο Τουρκόγιαννος» σημείωσε 17,7% (694.000 θεατές) κατακτώντας την 4η θέση ανάμεσα στα δέκα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας στο σύνολο του κοινού. Χαμηλότερα κινήθηκε η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και συγκεκριμένα στο 13,3% και πάλι όμως πρόκειται για ικανοποιητικό ποσοστό με τα δεδομένα που ισχύουν στην τηλεοπτική αγορά.