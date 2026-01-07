«Πυρά» για ΕΡΤ και Eurovision: «Γιατί προσπαθεί να μας επιβάλλει την Κέλλυ Βρανάκη;»

«Πυρά» κατά της ΕΡΤ για τη Eurovision και την επιλογή των προσώπων έριξε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Τάσος Ριζόπουλος μέσα από τα social media.

«Δεν θα σχολιάσω τα τραγούδια και τις συμμετοχές γιατί δεν τα έχουμε ακούσει ολόκληρα και δεν τα έχουμε δει επί σκηνής. Θα σχολιάσω όμως το ότι η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έχει δική της εκπομπή φέτος στην tv και ούτε στην ΕΡΤ που ήταν λίγο πριν υπογράψει συνεργασία και χάλασε... είναι άψογη.

Ενώ η Βρανάκη, όπως τη λένε δεν ξέρω, από πέρσι και δική της εκπομπή έχει στην ΕΡΤ και δεν έχει κάνει ένα σωστό ON σε όλη την εκπομπή. Ένα ΟΝ το πολύ δύο σειρές που τα διαβάζει και από AUTOCUE. Και την πληρώνουμε εμείς, αυτά...», ανέφερε συγκεκριμένα στην ανάρτησή του η οποία σχολιάστηκε στη «Super Κατερίνα».

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ο Τάσος Ριζόπουλος προχώρησε σε νέες δηλώσεις κατά της Κέλλυς Βρανάκη.

«Υπάρχουν πολλές παρουσιάστριες και πολλά φρέσκα παιδιά στην πιάτσα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, σε τοπικά κανάλια, σε ραδιόφωνα, τα οποία και ευφράδεια λόγου έχουνε και πολύ ωραία σκηνική παρουσία έχουνε και μπορούν να αιτιολογήσουν την ύπαρξή τους σε κάποια τηλεοπτική παρουσία, είτε σε πάνελ, σε παρέα να το πω καλύτερα, είτε μπροστά σε κεντρικές παρουσιάσεις.

Η συγκεκριμένη κυρία, η οποία πριν από λίγο την είδαμε στο βίντεο, είπε ότι έγραψε μόνη της, η ίδια τα κείμενα τα δικά της», ξεκίνησε τον σχολιασμό του ο Τάσος Ριζόπουλος.

«Τη συγκεκριμένη κυρία από πέρσι προσπαθεί η κρατική τηλεόραση να μας την επιβάλλει ως παρουσιάστρια και γνώστη της Eurovision. Της έδωσε Σαββατοκύριακο εκπομπή η οποία κόπηκε, λόγω χαμηλής τηλεθέασης, την ξαναεμπιστεύονται, ενώ έχουν ένα άλογο που ακούει στο όνομα Μπέττυ Μαγγίρα.

Δυστυχώς θα γίνει η σύγκριση με την Μπέττυ Μαγγίρα, αφού τη βάζεις δίπλα της… και ξαφνικά ακούμε ότι θα ξανακάνει εκπομπή τώρα; Θα ξαναπάρει εκπομπή. Για ποιον λόγο;

Το καταλαβαίνω να θέλει να τη δει η μαμά της, ο μπαμπάς της, η θεία της, να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θέλει να τη βοηθήσει. Αλλά όταν την τεστάρεις μία, την τεστάρεις δύο… Ήταν ένα άνευρο τηλεοπτικά προϊόν», συμπλήρωσε ο Τάσος Ριζόπουλος.