Με αφορμή τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους πολίτες στο Αιγάλεω, ο δημοσιογράφος του MEGA Νίκος Αρμένης σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται με προεκλογικούς ρυθμούς με επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα και εντός λεκανοπεδίου.
«Μυρίζει εκλογές στα σοβάρα; Είμαστε πολλά χρόνια συνάδελφοι και πολλά χρόνια μαζί στο ίδιο ρεπορτάζ», αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, Ράνια Τζίμα.
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«Είναι καθημερινή πια η δραστηριότητα του κ. Μητσοτάκη που θυμίζει σαν να έχουμε εκλογές σε έναν μήνα, ωστόσο ο ίδιος επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027», συνέχισε ο δημοσιογράφος με τη Ράνια Τζίμα να σχολιάζει με χαμόγελο: «Σε δύο;».
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