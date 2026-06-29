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Ράνια Τζίμα: Το σχόλιο για εκλογές μετά τις συνεχείς επισκέψεις Μητσοτάκη σε όλη την Ελλάδα

Η συνάντηση του Κυριάκου Μηστοτάκη με τους πολίτες στο Αιγάλεω στάθηκε αφορμή για προεκλογικά σενάρια από τη Ράνια Τζίμα.

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Ράνια Τζίμα
Ράνια Τζίμα | MEGA
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Με αφορμή τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους πολίτες στο Αιγάλεω, ο δημοσιογράφος του MEGA Νίκος Αρμένης σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται με προεκλογικούς ρυθμούς με επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα και εντός λεκανοπεδίου.

«Μυρίζει εκλογές στα σοβάρα; Είμαστε πολλά χρόνια συνάδελφοι και πολλά χρόνια μαζί στο ίδιο ρεπορτάζ», αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, Ράνια Τζίμα.

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«Είναι καθημερινή πια η δραστηριότητα του κ. Μητσοτάκη που θυμίζει σαν να έχουμε εκλογές σε έναν μήνα, ωστόσο ο ίδιος επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027», συνέχισε ο δημοσιογράφος με τη Ράνια Τζίμα να σχολιάζει με χαμόγελο: «Σε δύο;».

 

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