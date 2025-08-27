Ρένια Λουιζίδου για Το Σόι Σου: «Όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις τη μέρα γίνεται σαν το χάπι»

Η Ρένια Λουιζίδου βρέθηκε στην εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1» στο YouTube και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επιτυχημένη σειρά του Alpha, «Το Σόι σου», η οποία παίζεται ασταμάτητα σε επανάληψη με περισσότερα από ένα επεισόδια την ημέρα, με τη γνωστή ηθοποιό να μην κρύβει πως φοβάται μην το βαρεθεί ο κόσμος.

«Είμαι κατάπληκτη από το γεγονός ότι κάνει τα νούμερα που κάνει έξι χρόνια μετά και μετά από τόση επανάληψη. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι ο κόσμος θα μας πετάει πράγματα.

Αυτή ήταν μία άποψη που είχα γενικά για τις επαναλήψεις ότι μας καταστρέφουν, ότι μας καίνε, ότι δεν σε αφήνουν να πας στο επόμενο, ότι συντηρούν μια εικόνα που μετά ο άλλος δεν θέλει να σε δει και που αγαπάει αυτή την εικόνα κι όσο του τη δίνεις δεν θέλει να σε δει στο επόμενο», είπε αρχικά η Ρένια Λουιζίδου.

«Μπορεί να κάvει η πολλή επανάληψη μία σειρά, εγώ έτσι λέω, αλλά ούτε οι επαναλήψεις του Κωνσταντίνου και Ελένης ούτε του Καφέ της Χαράς ούτε του Σογιού λένε το ίδιο, οπότε όταν με διαψεύδει η πραγματικότητα, εκεί οφείλω να πάω πάσο», συμπλήρωσε η ίδια (περίπου στο 15ο λεπτό του παρακάτω βίντεο).

Όσον αφορά τις ασταμάτητες επαναλήψεις της σειράς «Το Σόι σου», η Ρένια Λουιζίδου δήλωσε:

«Όταν φτάνει να υπάρχουν τρεις επαναλήψεις του Σογιού ημερησίως και γίνεται σαν το χάπι - πρωί, μεσημέρι, βράδυ - μην ξεχάσω να το πάρω, θεωρώ ότι γίνεται μία κατάχρηση, την οποία δεν την καταγγέλλω για κανέναν άλλο λόγο εκτός του ότι είναι κρίμα, μια σειρά που τόσο αγάπησε ο κόσμος να ρισκάρουμε να τη φτάσουμε στο σημείο να λέει: "Ουφ! Πάλι αυτό;". Αυτό δεν θέλω να συμβεί».