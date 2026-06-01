Ρέππας και Παπαθανασίου ομολογούν το «εγκληματικό λάθος» που έκαναν με τις «Τρεις Χάριτες»

Καλεσμένοι στο «The 2Night Show» βρέθηκαν, ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου, οι οποίοι μίλησαν για τις μεγάλες τηλεοπτικές τους επιτυχίες αλλά και την εποχή της πολιτικής ορθότητας, μεταξύ άλλων.

Μιλώντας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, παραδέχθηκαν πως είχαν κάνει ένα «εγκληματικό λάθος» κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και αυτό ήταν πως δεν επέτρεπαν να παίζουν σε επανάληψη συγκεκριμένες σειρές τους.

«Δεν επιτρέπαμε στις «Τρεις Χάριτες» και το «Δις εξαμαρτείν» να ξαναπαίζονται. Ήταν έγκλημα! Εντάξει, όποιος κάνει (σ.σ. δουλειά) κάνει και λάθη. Αυτό ήτανε εγκληματικό λάθος. Αλλά γιατί να μην είχαμε κι εμείς ας πούμε, όπως έχει, ας πούμε, ο Χάρης Ρώμας, ας πούμε, το «Κωνσταντίνου και Ελένης»… να είχαμε κι εμείς τις «Τρεις Χάριτες». Που είναι σήμα κατατεθέν του ΑΝΤ1, ας πούμε; ΑΝΤ1 βάζεις να δεις «Κωνσταντίνου και Ελένης. Στερήσαμε από το έργο μας, την αναπνοή σε καινούργιο τηλεοπτικό κοινό» τόνισε ο Μιχάλης Ρέππας.

Όταν η συζήτηση πέρασε στο θέμα της πολιτικής ορθότητας, ο ίδιος σημείωσε:

«Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κανονικά όλοι εμείς, και η Δήμητρα και ο Λάκης και όλοι μας, ο Ρώμας και ο Ρήγας και όλοι, πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα μια άλλη εποχή. Αυτό μόνο έχω να σου πω. […] Ακόμα και το “Όσα Παίρνει ο Άνεμος” λένε ότι έχει μέσα ρατσιστικά στερεότυπα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Θανάσης Παπαθανασίου είπε: «Κοίταξε να δεις, είμαστε και λίγο τυχεροί. Κι όλο αυτό που κάναμε τότε στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης… Γιατί πιστεύω ότι ήταν εκείνη η εποχή τέτοια. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος, αν οι «Χάριτες» γίνονταν δέκα χρόνια μετά, αν θα είχαν την ίδια επιτυχία».

«Μαθαίνω αυτή τη στιγμή, με φρίκη, από συναδέλφους νεότερους, τους οποίους πραγματικά λυπάμαι που προσπαθούν να κάνουν καριέρα αυτά τα χρόνια, ότι η παρεμβατικότητα των καναλιών είναι πνιγηρή. Εμείς όταν κάναμε τις «Τρεις Χάριτες», προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το πορτρέτο ή ένα χιουμοριστικό σκίτσο της Ελληνίδας. Όχι να δώσουμε πρότυπα συμπεριφοράς, πώς πρέπει να φέρεται μια γυναίκα στην κοινωνία. Ίσα ίσα, που αστειευόμασταν, γιατί την πλάκα την έχει η φαυλότητα» τόνισε ο κ. Ρέππας.