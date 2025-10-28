«Σέρρες»: Απόψε το μεγάλο φινάλε της δεύτερης σεζόν - Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο

Η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, «Σέρρες» που καθήλωσε το ελληνικό κοινό, προβάλλει το βράδυ της Τρίτης το τελευταίο επεισόδιο που θα ρίξει αυλαία στη δεύτερη σεζόν.

Η σειρά που μεταξύ άλλων εισήγαγε το ελληνικό κοινό σε μια πραγματικότητα όπου τα στερεότυπα διαλύονται, παρουσιάζοντας την ζωή του Οδυσσέα, ενός ομοφυλόφιλου άντρα που γυρνάει στον τόπο του, τις Σέρρες και ξαναχτίζει την σχέση του με τον πατέρα του, ξετρέλανε τους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα κάθε νέο επεισόδιο.

Μετά από εννέα επεισόδια, σήμερα το βράδυ στις 22:30 στον ANT1 πρόκειται να παρακολουθήσουμε το δέκατο και τελευταίο, στο οποίο αναμένεται να υπάρξουν αποχαιρετισμοί αλλά και συγκινήσεις - όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει ο αγαπημένος Γιώργος Καπουτζίδης.

«Σέρρες» - Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο

Ο Άγγελος φεύγει, ο Οδυσσέας μένει. Μόνος στο καφέ, μόνος και στο κρεβάτι. Με μια ερωτική εξομολόγηση που δεν κατάφερε να σταματήσει την αποχώρηση, αλλά τουλάχιστον ειπώθηκε. Και όσο η Χρύσα στέκεται στο πλευρό του με τον μοναδικό της τρόπο, ο Λευτέρης είναι πιο περήφανος από ποτέ για τον γιο του και όσα έχει καταφέρει.

Και αν και η θεία Σταματίνα είναι πιο ήσυχη από ποτέ, με τον τρόπο της αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως οι θείες, μπορεί να μην ξέρουν τι λένε, αλλά πάντα είναι εκεί όταν χρειάζεσαι έναν παράλογο άνθρωπο να σε ταρακουνήσει. Το καλοκαίρι μπορεί να φεύγει, αλλά η αγάπη πάντα βρίσκει τον τρόπο να μένει.