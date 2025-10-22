Σέρρες: «Μία από τις καλύτερες ερωτικές σκηνές της ελληνικής τηλεόρασης» - Αποθεωτικά σχόλια στο X

Αποθεώθηκε στο X η ερωτική σκηνή ανάμεσα στον Οδυσσέα και τον Άγγελο στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη που προβλήθηκε χθες (21/10) βράδυ στον ANT1.

Ο Άγγελος συνειδητοποιεί ότι ο Οδυσσέας είναι ο άνθρωπος με τον οποίο είναι πραγματικά ερωτευμένος και έτσι ένα βράδυ εμφανίζεται στο καφέ, του εκφράζει ανοιχτά τα συναισθήματά του και ακολουθεί μια γεμάτη πάθος ερωτική σκηνή με τον Οδυσσέα να δείχνει να έχει βρει πια τον αληθινό έρωτα, τον οποίο είχε εκφράσει ότι θα ήθελε να βρει από το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου.

Οι χρήστες στο X σχολίασαν με τον πλέον κολακευτικό τρόπο τη γραφή του Γιώργου Καπουτζίδη, τη χημεία μεταξύ των δύο ηθοποιών, αλλά και το πόσο φυσικά έπαιξαν, χαρακτηρίζοντας τη σκηνή μία «από τις καλύτερες ερωτικές σκηνές της ελληνικής τηλεόρασης».

Πίστευα πως μετά το maestro δεν θα έβλεπα άλλη ιστορία ανάμεσα σε ένα γκέι ζευγάρι, που είναι γεμάτη αλήθεια, αγάπη & νοιάξιμο & ούτε μα ούτε λίγο στερεοτυπική!Μέχρι που ήρθε ο Γιώργος.Μου δίνει ελπίδα να βλέπω ότι κάποιοι αποδίδουν όπως της αξίζει, τέτοια αγάπη 🧡 pic.twitter.com/ibvr3XwYQP — λε ανσοσιάμπλ (@aspkatasarkou) October 21, 2025

Love is love 🏳️‍🌈❤️.



Χαίρομαι πολύ που η ελληνική τηλεόραση προχωράει μπροστά & αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει περισσότερες LGBTQ όμορφες ιστορίες αγάπης 🫶.



Αυτή την ελληνική τηλεόραση θέλουμε 🙏.#AgiosErotas #serres pic.twitter.com/LgbpDBbWho — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) October 21, 2025

👏👏👏👏

By far απο τις καλύτερες ερωτικές εξομολογήσεις στην οθόνη..

Καπουτζίδη έγραψες για άλλη μια φορά..

Παραδίδεις μαθήματα γραφής Σεναρίου... #serres pic.twitter.com/28hAzbitN0 — Deppy 🤯🤯 (@Deppy_official) October 21, 2025

Με αφορμή τη σκηνή,θα ήθελα να πω προς τα straight ελληνικά τηλεοπτικά ζευγάρια ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ.

Υπάρχουν εξαιρέσεις,αλλά γενικά υπάρχει θέμα.

Ναι είναι η χημεία των ηθοποιών που μετράει αλλά και το φιλί πόσο σημαντικό είναι στο acting



ΜΠΡΑΒΟ στους Αλέξανδρο+Γιώργο🫠#serres pic.twitter.com/R1EnLdC787 — Γιώτα (@giwta_d) October 21, 2025

Απόψε όλοι είδαν, ελπίζω ότι κάποιοι από αυτούς να κατάλαβαν, ότι ο έρωτας δεν είναι δικαίωμα μόνο των straight... #serres pic.twitter.com/ie79AM9oJk — Στη μπουζού🇬🇷🇵🇸 (@stibouzou) October 21, 2025

#Serres ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν έγραψε τίποτα άλλο από το αυτονόητο για όλους τους ανθρώπους. Να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε στην αγκαλιά του ανθρώπου που μας κάνει να γελάμε και να περνάμε καλά. Είτε είμαστε στρέιτ, γκέι, ιντερσεξ...

Αυτή είναι και η επιτυχία της σειράς — Οσία Νούλη😇😈 (@osianouli) October 21, 2025

Αν σε αηδιάζει ένα φιλί

Αν σε σοκάρει μία αγκαλιά

Αν σε εκνευρίζει κάτι που δείχνει μόνο αγάπη και τρυφερότητα

Τότε είσαι λάθος ξεκάθαρα

Αυτό προσπαθεί να πει ο Γιώργος μέσα από την σειρά αυτή

Την αγάπη να μην την φοβάσαι 🏳️‍🌈♥️#serres — 👑🍊 Χρύσα Δριτσέλη -29/05/24🏹 (@chrisadritseli) October 21, 2025

τι σκηνάρα ήταν αυτή, η χημεία, η εξομολόγηση, ο ερωτισμός, από τις καλύτερες ερωτικές σκηνές της ελληνικής τηλεόρασης. Καπουτζίδη σ' αγαπώ αλλά κανόνισε να μου τους χωρίσεις, θα έχουμε θέμα. Η σειρά πάει άνετα 10 σεζόν #serres — Αναρωτιέμαι αν...... (@AnarotiemaiAn) October 21, 2025

Τι σκηνη ηταν αυτη μωρε ; Η γραφη του Γιωργου ειναι απιστευτη σε κανει να νιωθεις τα παντα στο μεγιστο και αυτο ειναι κατι που λειπει δεν νιωθουμε.

Γιωργο εμεις ευχαριστουμε ( ΟΡΘΙΟΙ) #serres pic.twitter.com/GB0PIKpuuZ — τιφαση (@linou_maria) October 21, 2025