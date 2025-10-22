Σέρρες: «Μία από τις καλύτερες ερωτικές σκηνές της ελληνικής τηλεόρασης» - Αποθεωτικά σχόλια στο X

Αποθεώθηκε στο X η ερωτική σκηνή ανάμεσα στον Οδυσσέα και τον Άγγελο στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη που προβλήθηκε χθες (21/10) βράδυ στον ANT1.
Ο Άγγελος συνειδητοποιεί ότι ο Οδυσσέας είναι ο άνθρωπος με τον οποίο είναι πραγματικά ερωτευμένος και έτσι ένα βράδυ εμφανίζεται στο καφέ, του εκφράζει ανοιχτά τα συναισθήματά του και ακολουθεί μια γεμάτη πάθος ερωτική σκηνή με τον Οδυσσέα να δείχνει να έχει βρει πια τον αληθινό έρωτα, τον οποίο είχε εκφράσει ότι θα ήθελε να βρει από το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου.
Οι χρήστες στο X σχολίασαν με τον πλέον κολακευτικό τρόπο τη γραφή του Γιώργου Καπουτζίδη, τη χημεία μεταξύ των δύο ηθοποιών, αλλά και το πόσο φυσικά έπαιξαν, χαρακτηρίζοντας τη σκηνή μία «από τις καλύτερες ερωτικές σκηνές της ελληνικής τηλεόρασης».
