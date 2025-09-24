Σέρρες: «Πραγματική όαση, πήξαμε στα τηλεμνημόσυνα» - Θερμή υποδοχή στο X και η τηλεθέαση που σημείωσε

Οι αγαπημένες «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη επέστρεψαν το βράδυ της Τρίτης (23/9) στον ΑΝΤ1 με τον δεύτερο κύκλο και με τον Γιώργο Ζυγούρη να υποδύεται πλέον τον Οδυσσέα, τον οποίο στον πρώτο κύκλο υποδυόταν ο Πάνος Νάτσης που έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 31 ετών σε τροχαίο δυστύχημα το 2022.

Οι φαν της σειράς επεφύλασσαν θερμή υποδοχή τόσο στη σειρά όσο και στον νέο πρωταγωνιστή εάν κρίνουμε από τα κολακευτικά σχόλια που έπεσαν «βροχή» στο X, ενώ την παράσταση μάλλον έκλεψε η θεία Σταματίνα.

Ακόμα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έδωσαν συγχαρητήρια στον δημιουργό των «Σερρών», Γιώργο Καπουτζίδη, ενώ - όπως ήταν αναμενόμενο - δεν έλειψαν και τα tweets για τον Πάνο Νάτση, με φαν της σειράς να λένε πόσο τους λείπει, άσχετα αν τους είχε κερδίσει ο Γιώργος Ζυγούρης με τη δική του προσέγγιση στον ρόλο του Οδυσσέα.

Όσον αφορά την τηλεθέαση, οι «Σέρρες» συγκέντρωσαν 8,6% στο δυναμικό κοινό τερματίζοντας στην τέταρτη θέση της κατάταξης, ενώ στο γενικό σύνολο η σειρά σημείωσε ποσοστό 7,8%.

Μπροστά σε όλη αυτή τη μαυρίλα τη θανατιλα τις άπειρες σειρές εποχής οι #serres είναι πραγματική ΟΑΣΗ! Αυτή είναι η τηλεόραση που θέλουμε!! Πήξαμε στα τηλεμνημοσυνα. — Πρόεδρος Κατουρλίδες (@Kostas_Thoneick) September 23, 2025

Αντικειμενικά ο Καπουτζιδης είναι ένας από τους ελάχιστους Έλληνες σεναριογραφους πια, που μπορούν να γράψουν μια σύγχρονη πρωτότυπη κωμωδία. Άφθονο γέλιο και συγκίνηση ταυτόχρονα που βγαίνουν εντελώς φυσικά στο κοινό, ενώ παράλληλα περνάει σπουδαία μηνύματα και αλήθειες. #Serres pic.twitter.com/pGRx1ZeMHN — Maraki22 (@Maraki228) September 23, 2025

Το έχω ξαναπεί, αλλά αυτή η σειρά είναι κα-τα-πλη-κτι-κή! Σύγχρονη, πρωτότυπη, με γέλιο και συγκίνηση που βγαίνουν αβίαστα και άψογες ερμηνείες. Όαση σε μια ελληνική τηλεόραση γεμάτη ηλίθιες σαπουνόπερες.👏👏👏#Serres pic.twitter.com/wIyIiHSIbF — Vassos F. (@VassosF) September 23, 2025

Ευχαριστώ που άνοιξα ξανα το αγαπημένο μου γυαλι Γιωργο Καπουτζιδη. Ευγνώμων για μια ζωή και 2 τυροπΙτες με πατατΑκια 🤍 #serres pic.twitter.com/XGfKryZr3i — Το AlterEgo της Ντένης (@helluvahope) September 23, 2025

Είδα ήδη τα δύο πρώτα επεισόδια, υπέροχα όπως το περίμενα! Θεία Σταματίνα ΘΕΑΡΑ!! Όμως όταν άκουσα "Οδυσσέα" και είδα τον κατά τα άλλα υπερταλαντούχο κ.Ζυγούρη να βγαίνει αντί για τον αγαπημένο μας Πάνο, βούρκωσα. Πανό λείπεις! 🤍#serres pic.twitter.com/4IkYdD09AV — Papahlia (@papahlia) September 23, 2025

Θεωρώ πως το "Κάνεις δε μπορεί να αντικαταστησει κανέναν" ο Γιώργος δε το έβαλε τυχαία να το πει ο Οδυσσέας #serres — Σερενάτα (@eiriiina) September 23, 2025

Καυστικό και ΕΞΥΠΝΟ χιούμορ χωρίς προσβολές. Η κωμωδία μπορεί είναι politically correct, έξυπνη και να μη προσβάλει. Αλλά αυτό θέλει

1) ταλέντο

2) δουλειά

Μπράβο @ANT1TV

Μπράβο Καπουτζίδη #serres — Alexandros (@alex_nba1) September 23, 2025

Η γραφή του Γιώργου Καπουτζίδη είναι σύγχρονη, τρυφερή, αιχμηρή, καυστική. Είναι όλα όσα θέλουμε πολλές φορές να πούμε και να ακούσουμε. #serres — IreneA90 (@IreneA90) September 23, 2025

Μου λείπει πάντως λίγο ο Οδυσσέας του Πάνου Νάτση. Τώρα είναι σα να βλέπω άλλο χαρακτήρα #serres — garsona βου foreva 🍻🍹🍸🥃🍾 (@kleri65) September 23, 2025

Η μόνη σειρά που αξίζει να δεις. #serres — ᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠃𓅯𓂃 ོ𓂃𓇢𓆸 (@mimi_silve) September 23, 2025

Οσο μου ελειψε αυτη η σειρα αλλο τοσο λείπει και ο Πανος 🥺

Υ.Γ. Εννοειται ο Ζυγουρης εξαιρετικος ως Οδυσσεας #serres pic.twitter.com/vCC8D25FpS — 𝓐𝓷𝓷𝓪 𝓒𝓱𝓪𝓽𝔃𝓸𝓹𝓸𝓾𝓵𝓸𝓾 💜 (@annahatzopoulou) September 23, 2025

η θεία παίζει να είναι ότι καλύτερο έχει περάσει από την ελληνική τηλεόραση. #Serres — champagnemamiiii🦉🌸 (@yourspanishgurl) September 23, 2025

Επιτελους μια σειρα #serres που δείχνει πώς ειναι οι ελληνιδες σημερα, και οχι ξυλοφορτωμενες κ κερατώμενες οπως τις δείχνουν οι σαπουνόπερας εποχης — φραπες🥤 (@frapes_) September 23, 2025

Γιωργο Καπουτζιδη εισαι ο καλυτερος άνθρωπος που εχει η τηλεόραση. Πραγματικά❤️ #serres — Feni Peraki (@FeniPeraki) September 23, 2025