Σέρρες: «Πραγματική όαση, πήξαμε στα τηλεμνημόσυνα» - Θερμή υποδοχή στο X και η τηλεθέαση που σημείωσε

Οι αγαπημένες «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη επέστρεψαν το βράδυ της Τρίτης (23/9) στον ΑΝΤ1 με τον δεύτερο κύκλο και με τον Γιώργο Ζυγούρη να υποδύεται πλέον τον Οδυσσέα, τον οποίο στον πρώτο κύκλο υποδυόταν ο Πάνος Νάτσης που έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 31 ετών σε τροχαίο δυστύχημα το 2022.
Οι φαν της σειράς επεφύλασσαν θερμή υποδοχή τόσο στη σειρά όσο και στον νέο πρωταγωνιστή εάν κρίνουμε από τα κολακευτικά σχόλια που έπεσαν «βροχή» στο X, ενώ την παράσταση μάλλον έκλεψε η θεία Σταματίνα.
Ακόμα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έδωσαν συγχαρητήρια στον δημιουργό των «Σερρών», Γιώργο Καπουτζίδη, ενώ - όπως ήταν αναμενόμενο - δεν έλειψαν και τα tweets για τον Πάνο Νάτση, με φαν της σειράς να λένε πόσο τους λείπει, άσχετα αν τους είχε κερδίσει ο Γιώργος Ζυγούρης με τη δική του προσέγγιση στον ρόλο του Οδυσσέα.
Όσον αφορά την τηλεθέαση, οι «Σέρρες» συγκέντρωσαν 8,6% στο δυναμικό κοινό τερματίζοντας στην τέταρτη θέση της κατάταξης, ενώ στο γενικό σύνολο η σειρά σημείωσε ποσοστό 7,8%.
- Σκιές για τα πραγματικά αίτια της αναβολής της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
- Σκληρό μήνυμα από την ηγεσία της Δικαιοσύνης για Πάνο Ρούτσι: «Οι συγγενείς να μην παρασύρονται»
- Απίστευτες εικόνες στη Βοιωτία: Η 62χρονη έβαλε σκυλιά να επιτεθούν σε δημοσιογράφο on air
- Έγκυος η Βέρα Μακρομαρίδου: Η φωτογραφία της ηθοποιού από «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.