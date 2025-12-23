Ένταση σημειώθηκε στον «αέρα» της πρωινής εκπομπής του Mega, όταν, με αφορμή ερώτηση που έθεσε ο Άρης Καβατζίκης στην υπεύθυνη του Μύλου των Ξωτικών, ο Ανδρέας Μικρούτσικος προχώρησε σε παρατήρηση, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ερώτημα αποτελεί «όπλο της κυβέρνησης».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις τόσο από τον Άρη Καβατζίκη όσο και από τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, οι οποίοι εξέφρασαν τη διαφωνία τους με όσα ακούστηκαν.

«Έχουμε την υπεύθυνη του Μύλου των Ξωτικών και ο Άρης ρωτάει για το αν τα ξενοδοχεία… Η ερώτηση αυτή είναι το όπλο της κυβέρνησης για να λέει ότι, ναι μεν έχουν δίκιο οι αγρότες, αλλά δεν πρέπει να κινητοποιούνται. Αυτό λέγεται κοινωνικός αυτοματισμός. Τον κοινωνικό αυτοματισμό των μπλόκων βρήκες να ρωτήσεις μια γυναίκα που διοργανώνει εκδηλώσεις; Αν είσαι τόσο με την κυβέρνηση, δικαίωμά σου…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο Άρης Καβατζίκης αντέδρασε άμεσα, αρνούμενος οποιαδήποτε πολιτική σκοπιμότητα, ενώ η Φαίη Σκορδά εξέφρασε έντονη ενόχληση, λέγοντας: «Τον επιπλήττεις τώρα; Τι υπονοείς; Ότι φέραμε την κυρία για να στηρίξουμε την κυβέρνηση; Αυτό το θέμα το έχουμε κάθε χρόνο στην εκπομπή».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πήρε επίσης θέση, σημειώνοντας πως ο Άρης Καβατζίκης, ως δημοσιογράφος, οφείλει να θέτει κάθε ερώτηση και πως δεν εξυπηρετεί καμία ατζέντα. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος απάντησε ότι δεν είπε πως δεν έπρεπε να τεθεί το ερώτημα, αλλά ότι εξηγεί τον πολιτικό του χαρακτήρα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Φαίη Σκορδά τόνισε πως με τις αιχμές του προσβάλλεται τόσο η ίδια όσο και το κανάλι, με τον Άρη Καβατζίκη να δηλώνει κατηγορηματικά: «Είναι δυνατόν να το ρώτησα για να στηρίξω την κυβέρνηση; Δεν εξυπηρετώ κανέναν».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέμεινε ότι αυτό διέκρινε στην ερώτηση, με τον Άρη Καβατζίκη να κλείνει τη συζήτηση με εμφανή ειρωνεία: «Μακάρι να πληρωνόμουν από την κυβέρνηση, κύριε Μικρούτσικε».