Σοκ στο GNTM: Η Ειρήνη έπεσε με το κεφάλι στη μέση της φωτογράφισης

Τα εκκολαπτόμενα μοντέλα του GNTM «πάγωσαν» προς στιγμήν, και οι κριτές έμειναν σύξυλοι, όταν είδαν την Ειρήνη να πέφτει με το κεφάλι στο πάτωμα, κατά τη διάρκεια φωτογράφησης.

Είχε έρθει και η σειρά της Ειρήνης να περάσει τη σημερινή δοκιμασία, στην οποία έπρεπε να πάρει πόζες πάνω σε ένα σκαμπό, με νερό να βρέχει συνεχώς από πάνω. Παρά τη δυσκολία πέτυχε τέλειες πόζες εντυπωσιάζοντας τους πάντες, με τους κριτές να την αποθεώνουν.

Αλλά η σημερινή ημέρα θα τελείωνε με πικρή επίγευση για τη διαγωνιζόμενη, καθώς σε μία από τις πόζες της, το σκαμπό γλίστρησε, και η ίδια έπεσε με το πίσω μέρος του κεφαλιού της στο πάτωμα.

Βλέποντας το άσχημο πέσιμο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εκτοξεύθηκε από τη θέση της και έτρεξε για να δει αν ήταν καλά. Μετά το αρχικό σοκ όμως, η Ειρήνη σηκώθηκε και συνέχισε το photoshoot.