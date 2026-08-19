ΣΠΟΡ FM TV: Η ανακοίνωση-έκπληξη για την πρεμιέρα, το μοντέλο λειτουργίας και το κόστος

Μέσα στον Σεπτέμβρη αναμένεται να λειτουργήσει η νέα ψηφιακή συνδρομητική πλατφόρμα του ομίλου ΣΚΑΪ ΣΠΟΡ FM TV. Το δίκτυο του ομίλου Αλαφούζου έχει εξασφαλίσει τη μετάδοση των αγώνων του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, τους αγώνες της Stoiximan GBL, τις εντός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή για τηStoiximan Super League, καθώς και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League.

Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο εγχείρημα μέρος των μεταδόσεων θα καλυφθεί από τον ελεύθερο ΣΚΑΪ, την υβριδική του υπηρεσία και τα διαδικτυακά κανάλια του σταθμού στο YouTube.

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Στον ΣΚΑΪ έχουν ήδη μεταδοθεί τα καλοκαιρινά φιλικά και οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες του Παναθηναϊκού.

Όσον αφορά στο μοντέλο λειτουργίας προωθείται ένα σύστημα πολλαπλών επιλογών. Μηνιαία συνδρομή, ετήσια συνδρομή ή ημερήσιο «εισιτήριο» για κάποιον που θέλει να παρακολουθήσει συγκεκριμένη μετάδοση με διάρκεια 24 ώρες. Όσον αφορά στο κόστος της μηνιαίας συνδρομής φημολογείται πως θα είναι 9,99 ευρώ.

